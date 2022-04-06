Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Mühendis vb gibi kadrolara yapılacak atamalar genel olarak unvan değişikliği sınavı ile yapılmaktadır. Üniversitede Fakülte Sekreteri Kadrosunda görev yapmakta olan kişi, mühendislik fakültesi bitirdiğinde idare bu kişiyi unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın Mühendis kadrosuna atayabilir mi?

Fakülte sekreteri kadrosu Genel İdare Hizmetleri sınıfına, mühendis ise Teknik Hizmetler sınıfına dahil bir kadrodur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71. maddesine göre sınıf değişikliği mümkün olup, memurlar GİH sınıfından meslekleriyle ilgili sınıfa, meslekleriyle ilgili sınıftan da GİH sınıfına atanabilmektedir. Konunun bir de görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatını ilgilendiren yönü bulunmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevd Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe göre memurların müdür ve daha alt düzeydeki kadrolara görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları görevde yükselme sınavı; en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları ise unvan değişikliği sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır.

Yönetmeliğin ek 3. maddesinin ilk fıkrasında, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarı sırasına göre gerçekleştirilir." denilmektedir. Yönetmeliğin geçici 3. maddesinde ise bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların haklarının saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. maddesinde mühendis kadrosu unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar arasında sayılmış olup, aynı Yönetmeliğin 9. maddesinde ise mühendis kadrosuna atanabilmek için fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin "Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." denilmektedir. Aynı fıkranın (c) bendine göre ise görevde yükselme sınavına tabi kadrolar ile unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar arasındaki atamalar unvan değişikliği sınavı sonucuna görev yapılacaktır. Başka bir ifadeyle görevde yükselme sınavı kapsamındaki bir kadrodan -örneğin müdür, müdür yardımcısı, şef- unvan değişikliği sınavına tabi bir kadroya -örneğin mühendis, avukat, hemşire, tekniker- yapılacak atamaların unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırasına göre yapılması zorunludur.

Yukarıda yer verilen hükümlerden, görevde yükselme sınavı kapsamında olan kadrolardan daha üst hiyerarşi içindeki kadrolarda bulunanların unvan değişikliği sınavı kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalarının unvan değişikliği sınavına tabi olmayacağını anlıyoruz.

Sonuç olarak fakülte sekreteri kadrosunun görevde yükselme kapsamı dışında bir kadro olması sebebiyle bu kadroya asaleten atanmış olanların öğrenim durumu ile mühendis unvanını ihraz etmiş olması ve aranan diğer özel şartları taşımaları halinde atamaya yetkili makamın takdiri ile unvan değişikliği sınavına tabi olmadan mühendis kadrosuna atanabileceklerini değerlendirmekteyiz.