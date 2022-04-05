MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Nisan 2022 10:04
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız