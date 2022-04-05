Merkez Bankası Mart ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı
Raporda enflasyondaki artışa en belirgin katkının enerji, gıda ve temel mal gruplarından geldiği belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Nisan 2022 10:13
Tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığı, emtia fiyatlarındaki artışın jeopolitik gelişmelerle belirginleştiği ifade edilerek "Yılın başından itibaren emtia fiyatlarında
gözlenen artış eğilimi jeopolitik gelişmelerle beraber bu dönemde bir miktar daha belirginleşmiştir." açıklaması yapıldı.
Eelektrikte KDV indiriminin daha olumsuz görünümü sınırladığı vurgulandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız