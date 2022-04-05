Baharın müjdeleyicisi leylekler Ankara'ya geldi
Her yıl kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirmek için göç eden leylekler, baharın gelmesiyle Ankara'ya geldi. Havaların ısınmasıyla Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı köylerin çevresine gelen leylekler, çiftçilerin sürdükleri tarlalarda beslenirken gözlendi.
Eklenme : 05 Nisan 2022 10:56
Her yıl kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirmek için göç eden leylekler, baharın gelmesiyle Ankara'ya geldi. Havaların ısınmasıyla Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı köylerin çevresine gelen leylekler, çiftçilerin sürdükleri tarlalarda beslenirken gözlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız