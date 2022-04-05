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Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Geçen ay, binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv satışlarında ilk sırayı Renault alırken, ardından Fiat ve Volkswagen sıralandı- Otomotiv sektöründeki arz-talep dengesinde beklenen iyileşme yılın ilk 3 ayında da gerçekleşmezken, firmalar "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 12:36
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Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mart ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen (VW), Ford ve Toyota oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 33,4 azalışla 64 bin 267, otomobil satışları yüzde 34,3 gerileyerek 50 bin 173, hafif ticari araç satışları ise yüzde 29,8 azalışla 14 bin 94 oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık mart ayı ortalama satışları yüzde 7,3 azaldı. Bu oran otomobilde yüzde 5,8, hafif ticaride ise yüzde 12,2 olarak gerçekleşti.

- Toplam pazarda Renault ilk sırada

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Renault, 9 bin 779 adetle ilk sırayı aldı. Bunu 8 bin 744 satışla Fiat ve 6 bin 265 satışla Volkswagen takip etti.

Ford 5 bin 68 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 52 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışlarında Renault, VW ve Fiat öne çıktı

Bu yılın mart ayında, en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 22 ile Renault oldu. Bunu 5 bin 162 ile VW ve 4 bin 972 satışla Fiat izledi.

Hyundai, 3 bin 550 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 3 bin 385 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Martta lüks ve spor otomobil satışı

Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Jaguar, 2 Ferrari, 1 Aston Martin, 18 Maserati ve 88 Porsche satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 153 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 772 satışla Fiat ve 1.103 satışla VW izledi.

KAPAT [X]

Totoya 941 satışla dördüncü ve Renault 757 satışla beşinci oldu.

- Firmalar "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirdi

Öte yandan, otomotiv sektöründeki arz-talep dengesinde beklenen iyileşme yılın ilk 3 ayında da gerçekleşmedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bozulan arz talep dengesinde çip krizi, lojistik sorunu, konteyner sıkıntısı gibi sebepler ön plana çıkarken, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması nedeniyle sektördeki bulunurluk sorunu daha belirgin şekilde hissedilmeye başlandı.

Yarı iletken çip üretiminde önemli yeri olan neon gazının yaklaşık yüzde 90'ının Ukrayna'da üretilmesi ve paladyumun da yüzde 40'a yakın bir bölümünün Rusya'da bulunmasından dolayı bu ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişesi arttı.

Tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında bakıldığında, Türkiye otomotiv pazarında firmalar "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirebildi. Sektör temsilcileri, ellerinde araç olsaydı daha fazla satış yapabileceklerini belirtiyor.

Bu yılın mart ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle;

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO440044
ASTON MARTIN110011
AUDI1.8101.810001.8101.810
BENTLEY220022
BMW1.1661.166001.1661.166
CITROEN2.1322.13245545502.5872.587
CUPRA19719700197197
DACIA3.3853.3850003.3853.385
DFSK5656005656
DS8484008484
FERRARI220022
FIAT4.919534.9723.6491233.7728.5681768.744
FORD4045119154.095584.1534.4995695.068
HONDA02.7082.708002.7082.708
HYUNDAI1.8991.6513.55053531.8991.7043.603
ISUZU04911015949110159
IVECO02622620262262
JAGUAR220022
JEEP41741700417417
KARSAN0252525025
KIA5835833333330916916
LAMBORGHINI00000
LAND ROVER9090009090
LEXUS1313001313
MASERATI1818001818
MAZDA1414001414
MERCEDES-BENZ1.2961.29655555501.8511.851
MG11911900119119
MINI13913900139139
MITSUBISHI99992302300329329
NISSAN4604601081080568568
OPEL2.7532.75343343303.1863.186
PEUGEOT1.9001.90072772702.6272.627
PORSCHE8888008888
RENAULT7.2591.7639.0227577577.2592.5209.779
SEAT90190100901901
SKODA2.1082.108002.1082.108
SMART00000
SSANGYONG3939282806767
SUBARU7070007070
SUZUKI20920900209209
TOYOTA2.8922193.1119419412.8921.1604.052
VOLKSWAGEN5.1625.1621.1031.10306.265

6.265

VOLVO57657600576576
TOPLAM:17.37332.80050.1737.8186.27614.09425.19139.07664.267
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