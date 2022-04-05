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UMED Medya Akademisi tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Medya Akademisi eğitimleri tamamlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Nisan 2022 12:49
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UMED Medya Akademisi tamamlandı
İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Medya Akademisi" kapsamında genç iletişimcilerle bir araya gelen Gazeteci Erem Şentürk, TRT Dijital Yayın Uzmanı Sercan Türkyılmaz, Gazeteci-Yazar Nil Gülsüm Gül Kurt, TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz, UMED Başkanı Aslan Değirmenci, TRT Haber Muhabiri Fatih Oruk, TRT Spor Spikeri Hünkar Mutlu, Akademisyen Mustafa Böyük ve Sümeyra Şimşek Değirmenci tecrübe paylaşımında bulundu.

UMED Başkanı Aslan Değirmenci: "İnsan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici üsluptan uzak durun."

Akademi kapsamında UMED Başkanı Aslan Değirmenci "Habercilik ve Medya Etiği" dersinde genç iletişimcilerle bir araya geldi. Medyada en çok dezenformasyon yapılan konuların terör, doğal afet, ekonomi ve koronavirüs olduğunu belirten Değirmenci, "Yalan haberle mücadelenin temel taşı, her ne olursa olsun bilgiye kolayca ulaşmaya çalışmak değil, 'doğru ve güvenilir bilgiye' ulaşmak için çabalamaktır" dedi.

Değirmenci, yalan haber ve dezenformasyonla mücadele için "Eleştirel bir bakış açısı edinmek", "doğrulanmamış bilgileri paylaşmamak", özellikle sosyal medyada karşılaşılan bilgilere "sağlıklı bir şüphe ile yaklaşmak" ve "bilgiye ulaşılan kaynaklar hakkında fikir sahibi olmak" gerektiğini ifade etti.

Psikolojik savaş için açılan sahte hesapların algı operasyonları için abartılı bir dil kullandığının, kaynak belirtmediğinin, delil sunmadığının ve eski görüntülerden faydalandığının altını çizen Değirmenci, şöyle devam etti:

"Hemen her konuda görüşleri vardır, kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı göstermezler, kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunurlar. Ayrımcılık yaparlar, hakaretten geri durmazlar."

HABER GÖRÜNÜMLÜ TUZAKLARA DÜŞMEYİN

Genç iletişimcilere mesleki tecrübelerini aktaran Değirmenci, haber okuyucusu olarak yalan haber ve dezenformasyonla mücadele için gençlerin yapmaları gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Resmi kaynaklara itibar edin,Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin,Bilgiyi otoritesinden alın,Ayrıştırıcı, kışkırtıcı mesajlara müsaade etmeyin. Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır."

Medya etik ilkeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Aslan Değirmenci, "Savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberciliği yaparken, evrensel insan hakları, ulusal güvenlik ve kamu düzeni dikkate alınmalıdır" dedi.

İNSAN ONURUNU KÜÇÜLTÜCÜ, AYRIMCILIĞI TEŞVİK EDİCİ ÜSLUPTAN UZAK DURUN"

Değirmenci sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya halkı sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa yöneltecek yayın yapmayı reddetmeliyiz. İnsanlar arasında nefret duyguları oluşturacak; korkuya, kaosa, düşmanlığa, paniğe ve yılgınlığa neden olacak her türlü yayın ve yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Yayınlarının şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici bir nitelik ve üslupta olmamasına dikkat etmeliyiz. Suç ve terör örgütlerinin doğrudan veya dolaylı propagandası niteliği taşıyan yayın yapmamalıyız. Terör örgütlerinin dilini, jargonunu, tanımlarını, imajlarını ve imalarını terörün propagandasına yardımcı olacak şekilde kullanmamalıyız.

ETKİLİ VE ÖZGÜN İÇERİK SİZİ ÖNE ÇIKARTIR

TRT Haber Dijital Yayın Uzmanı Sercan Türkyılmaz ise, mobil gazeteciliğin ve etkili içerik üretmenin önemine değindi. Herkesin aslında birer gazeteci olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "Etkili ve özgün içerik sizi öne çıkartır" dedi.

MUHATABINIZIN SÖZLERİ SİZE EMANET

Gazeteci-Yazar Nil Gülsüm Gül Kurt'un "Röportaj Teknikleri" dersiyle devam eden Uluslararası Medya Akademisi'nde, katılımcılara röportaj alanının inceliklerine ilişkin detaylar anlatıldı. Gazetecinin röportaj esnasında tüm ön yargılardan uzak olması gerektiğini belirten Kurt, "Görüşme odasına objektif gazeteci kimliği ile girmelisiniz. Muhatabınızın sözlerini size emanet ettiğini ve esas amacın kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu bir an bile unutmamak gerekir" diye konuştu.

KURGU YAPARKEN BAZEN GÖRÜNENİ ANLATIRSINIZ BAZEN GÖRÜNMEYENİ

TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz'ın Haber Kurgu eğitimde ise genç iletişimcilere, haber kurgusunun nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Kurgu yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Türkyılmaz, "Kurgu yaparken bazen görüneni anlatırsınız bazen görünmeyeni" dedi. Bizzat Türkyılmaz tarafından eğitim sırasında bir haber kurgusu yapılarak gerçekleştirilen eğitim, genç iletişimcilerin de kurgu uygulamalarına ilgisini uyandırdı.

GAZETECİNİN TARAFI DOĞRULUKTUR

Gazeteci Erem Şentürk'ün "Habercilik" eğitiminde ise genç iletişimciler Şentürk'ün mesleki tecrübelerinden faydalandı. Gazeteciliğin dinamiklerine ve mesleğin hassas noktalarına örnekler vererek değinen Şentürk, tarafsızlık iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gazetecinin tarafı doğruluktur" dedi.

Akademi kapsamında Dijital Medya dersinde genç iletişimcilerle bir araya gelen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Böyük ise öğrencilerin dijitalleşen medyaya uyum sağlayabilmek için bilmeleri gerekenleri paylaştı.

KAPAT [X]

UMED Eğitim Koordinatörü Sümeyra Şimşek Değirmenci, Kariyer Planlama dersinde genç iletişimcilerin kariyerlerini planlarken dikkat etmeleri gereken hususlara dikkat çekti. Değirmenci, iş görüşmesine nasıl gidilmesi gerektiği, özgeçmişin nasıl hazırlanması gerektiği gibi genç iletişimcilerin sıkça zorlandıkları hususlara açıklık getirdi.

DİLİMİZE İHANET ETMEYİN VE KENDİNİZE GÜVENİN

TRT Spor Spikeri Hünkar Mutlu ise "Uluslararası Medya Akademisi" öğrencileriyle tek tek ilgilenerek doğru nefes alma eğitimi verdi. Diksiyon ve telaffuz konularında dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Mutlu, bazı öğrencilerde rastladığı dil tembelliğini giderme konusunda da egzersizler uyguladı.

MUHABİR BAĞLANTISI DENEYİMİ CANLANDIRILDI

Genç iletişimcilere Diplomasi Muhabirliği dersinde bir araya gelen TRT Haber Muhabiri Fatih Oruk da tecrübelerini ve diplomasi muhabirliğinin dikkat edilmesi gereken yönlerini anlattı. Oruk öğrencilere haber yayınına bağlanınca nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, yayında saniyelerin ne kadar uzun olduğunu deneyimledi.

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