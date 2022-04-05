Tutuklanan Eski Avcılar Belediye Başkanı Toprak'ın ifadesi: Adalete inanıyorum

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan'da operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın ve belediye çalışanlarının bulunduğu 11 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle, 10 kişi de adli kontrole sevk edildi.

İHALE SÜRECİNİ ANLATTI

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin ifadesinde, "Evladıma bırakacağım tek mirasım temiz olan öz geçmişimdir. Ben belediye başkanlığının ve kendi belediye başkanlığımda da ihale süreçleri ile ilgili olan yapılmak istenen soruşturmalar İçişleri Bakanlığından geri dönmüş ve soruşturma izni verilmemiştir. Çünkü belediyeler İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlardır. İhale konusundaki işleyiş şöyle olmaktadır; Belediyeler bir yıl önceden bütçesini hazırlar, müdürlük dağılımı da belediye meclisine sunulur. Oradan onaylandıktan sonra, müdürlükler bir yıllık faaliyetini yapar ve yılın sonunda da faaliyet raporlarında gerçekleştirdikleri işleri detayıyla metrajına kadar raporlayarak sunar. Belediye meclisinde onaya sunulur. Kitap halinde basına faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. Bir harcamanın yapılıp da gerçekleşmemesi olamaz. Çünkü bütçesi ve harcaması bellidir. Yapılan işin bütün bilgi ve belgelerini meclise sunmak zorundadır" dediği belirtildi.

"ADALETE İNANIYORUM"

Benli'nin ifadesinde, "Harcama yetkilisi müdürdür ve kendi müdürlüğünün bütün faaliyetlerine imza atar ve hepsinden sorumludur. Belediye başkanlığı bu süreçleri denetler. Harcama yetkilisi değildir, ihalenin hiçbir sürecinde belediye başkanları yer almaz. Ayrıca müdürlerin yapmış olduğu onayı da ben görevim sürecinde ilgili müdürlüğün başkan yardımcılığına devretmiş durumdaydım. Ben tek sorumluluğum meclisine karşı ve kamunun diğer kurumlarına gönderilen harcamaların gerçekleştirildiğinin resmen sunulmasıdır. İşleyiş ile ilgili belediye başkanları olmazlar. Bende olmadım. Belediye başkanlığım süresince sadece belediyenin kendi memurları ile çalıştım. Meclis üyeleri arasından hiç kimseyi siyasi başkan yardımcısı atamadım. Kendi liyakatındaki kişiler gerçekleştirdi. Ben 20 yıllık devlet memurluğum surecisince kamuda hekim olarak çalıştım. Ayrıca özel hastane yönettim. Belediye başkanlığım sürecinde de hiçbir şekilde bu tür suçlamaya maruz kalmadım. Bu nedenle de devletine, milletine ömrü boyunca hizmet etmiş bir hekim olarak görevimi de aynı sorumlulukla yaptım. Adalete inanıyorum. Buradan herhangi bir şekilde hiçbir suçlamanın gerçek olmadığını da belirtmek isterim" dedi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, aralarında şüpheli Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya içerisinde bulunan deliller itibariyle şüphelilerin atılı suçu işlediği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin bulunması, suçun işleniş şekli, şüphelilerin dosyaya yansıyan kişilik özellikleri, yakalanış şekli, atılı suçun kanunda öngörülen ceza miktarı göze alındığında, şüphelilerin kaçacağı ve saklanacağı hususunda oluşan şüphe de dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yeterli hukuki denetimi sağlamayacağı ve atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu değerlendirerek, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. 10 kişi adli kontrole serbest bırakıldı.