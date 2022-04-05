TFF'de seçim tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek.
Kaynak : NTV
Eklenme : 05 Nisan 2022 14:33
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in 4 Nisan'da istifasının ardından, seçim sürecine girildi. Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de, yeni başkan 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in 4 Nisan'da istifasının ardından, seçim sürecine girildi. Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de, yeni başkan 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız