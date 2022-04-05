Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağnak görülecek. Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Perşembe ve cuma günü ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük şehirde hava

Ankara'da, yarın yağış beklenmezken en yüksek sıcaklık 19 derece civ arı olacak. Perşembe ve cuma günü yağışlı havanın etkili olacağı kentte sıcaklıklar 16 derece civarına düşecek.

İstanbul'da, bugün olduğu gibi parçalı bulutlu hava yarın da hakim olacak. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde olduğu gibi mega kentte de gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı ise 17 derece civarı seyredecek.

İzmir'de, yarın parçalı bulutlu hava, perşembe ve cuma günü yerini gök gürültülü sağanağa bırakacak. Kentte en yüksek sıcaklık değeri yarın 23, diğer günler ise 23-24 derece civarında olacak.

8 il içi 'sarı' uyarı

Öte yandan, Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Doğu Anadolu'nun doğusunda (Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Erzurum ve Mardin'in doğusunda) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yükseklerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.