Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Meriç'te Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 16:44
Hudut Kartalları, Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriye yaptı. Yaptıkları devriye esnasında, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi. Yakalanan Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız