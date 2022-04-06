Göz gözü görmedi! İstanbul sise gömüldü

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir kısmı görünmez hale geldi. D-100 Karayolunda da etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

İSTANBUL Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Bu gece saatlerinde megakentte yoğun bir sis etkili olmuştu. Etkili olan sis nedeniyle şehrin birçok noktasında göz gözü görmez hale gelmişti. Sis İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 01.20 itibariyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Megakentte gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Şehrin birçok noktasında sis nedeniyle trafik akışı da yavaşladı.

Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir bölümü de görünmez hale geldi.