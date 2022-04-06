Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybett
Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, hayatını kaybetti.
Eklenme : 06 Nisan 2022 07:51
Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan tarafından pompalı tüfekle ağır yaralandıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberini alan kadının yakınları, hastanede gözyaşı döktü.
- Olay
Çalışlı Mahallesi'nde dün Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Nail Sedan'ın ateş açması sonucu eşi ağır yaralanmıştı.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız