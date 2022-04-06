Yoğun bakımlarda yüzde 80'e varan azalma var
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki Kovid-19 hastası sayısının yüzde 80'lere varan oranlarda azaldığını söyledi. Demirkıran: Aşılama politikasının iyi yürütülmesi en büyük faktör. Virüs yeni bir mutasyona dönüşmediği sürece pandemi bundan sonra sakin geçebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran pandemiyle mücadelede gelinen noktayı ve salgının seyrini SABAH'a değerlendirdi:
BAZI HASTANELERDE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE AZALDI
Demirkıran, "Vaka sayılarının her geçen gün azaldığını görüyoruz. Kovid yoğun bakımda yatan hasta sayısı ciddi derecede azaldı. Bazı hastanelerde yüzde 80'in üzerinde düştü.
Bunda aşılama politikasının iyi yürütülmesi en büyük faktör. Kovid yoğun bakım servislerini normal yoğun bakım servisine çeviren hastanelerimiz var. Daha önce Kovid servisinde yoğunluk nedeniyle bazı ağır ameliyatlarda erteleme oluyordu.
BURAK ÇELİKMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız