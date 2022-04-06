Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 6 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Kaynak : NTV
Eklenme : 06 Nisan 2022 08:31
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıt grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.
Otogazda ise 4 Nisan'da 63 kuruşluk zam gelmişti.
Akaryakıt fiyatlarında 6 Nisan tarihinde (Bugün) sektör kaynaklarından bir indirim ya da zam haberi gelmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız