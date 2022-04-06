İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.

YENİ ÜCRETLER

Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

Müzakerelerin ardından teklif kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ise karara şerh düştü.

- Tam elektronik bilet 5,48'den 7,67 liraya yükseldi

Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

Servis ücretlerine yapılan zammın yarın, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

- "Şerhimizin arkasındayız"

UKOME toplantısında söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, ücretlerin ayrı ayrı değerlendirilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, "Yüzde 32 olarak. Ama böyle bir oylama olmayacağı söylendi. Dolayısıyla biz aralıkta yapılan zamda bir şerh koymuştuk. O şerhimizin arkasındayız. O şartla bütün olarak getirdiğiniz için o şerhlerimize sadık kalarak, mahkeme sürecinin de devamını kabul ederek bu teklifinizin oylanmasını talep ediyoruz." dedi.

Türkiye Şoförler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu da giderlerinin yüzde 100 oranında arttığını belirterek, esnaf adına yüzde 50 zam talep etti.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, öngörülemeyen maliyet artışları, ulaşım sektörünün en önemli girdisi olan akaryakıt ve ulaşım sektörünün maliyet kalemleri olan bakım, onarım, personel giderlerinin artması nedeniyle İstanbul'daki ulaşım ücretlerinin artışında bir zaruret ortaya çıktığını dile getirdi.

Alt komisyonda rakamlar üzerinde uzun toplantılar yaptıklarını kaydeden Çağlar, şunları söyledi:

"Bakanlık temsilcilerimizle gece 00.00'a kadar devam etmiş, mutabakat zemini oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapılan teknik ve uzun detaylı çalışmalar neticesinde hem kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği hem de esnafın sermaye kaybının bir nebze önlenebilmesi açısından yüzde 40'lık bir fiyat ayarlamasında mutabık kalınarak bugünkü gündem oluşturulmuştur.

Yılbaşında 43,6 milyar lira olan İBB bütçesi içerisinde 5,5 milyar liralık ulaşım sübvansiyonu bugün gelinen noktada yaklaşık 10 milyar liraya yükselmiştir. Maliyet artışları bu hızla gidecek olursa bütçemizin neredeyse 3'te 1'ini İstanbullu hemşehrilerimizin ucuz ulaşımına harcamak durumunda kalacağız. Bu doğrultuda alınacak kararın hem İBB hem de esnafımızın hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunun hem de zaruret içerdiğinin altını çizmek istiyorum."

ÖNCEKİ FİYATLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira

- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira

-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira