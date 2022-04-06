SAVDES-SEN'den sessiz çığlık-kırmızı kurdele eylemi

11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında planlanan Sessiz Çığlık Eylemi kapsamında üyelerinin işyerlerinde yakalarına "kırmızı kurdele" takarak iştiraklerinin beklendiğini belirten SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ; "Memur ve emeklilerinin mali ve sosyal hakları için 2021 yılı Ağustos ayında yapılan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme sonuçlarının tam bir zulme ve hak gaspına dönüştüğünü, enflasyon altında ezilen ve açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasına hapsedilen memur ve emeklilerinin alım gücünü her geçen gün daha da zayıfladığını ve bıçağın artık kemiğe dayandığını" belirtti.



Mart ayı enflasyonunun %5,46 çıkması ile birlikte, memur ve emeklilerinin üç aylık enflasyon farkının %15,3'e yükseldiğini belirten Genel Başkanı Tuncay CENGİZ; "Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 4.927 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 16.052 TL'ye yükseldiği, taşerondan geçen ve işyerlerinde yardımcı işleri yürüten işçi ücretlerinin dahi amirleri dahil memurların %90'ından fazlasının aylık ücretlerinden çok daha fazla olduğu bir süreçte, enflasyon farklarının aylık olarak yansıtılmaması nedeniyle kamuda en düşük ücret alan bir memurun ücretinde, aylık 963,9 TL eksiklik yaşandığını" belirtti.

Memur ve emeklilerinin, sadaka değil insanca yaşama hakkını ve buna uygun ücret istediğini, bu nedenle de konuya acilen el atılması gerektiğini belirten Genel Başkan Tuncay CENGİZ; "Adeta zulme dönüşen bu duruma karşı duruşumuzun gösterilmesi, enflasyon farklarının ücretlere aylık olarak yansıtılması, tüm memurlara yeniden lojman tazminatı verilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve Sözleşmeli Personele kadro verilmesi taleplerimize anlam katmak için 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında "Sessiz Çığlık" eylemimizi başlatıyor, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm üyelerimizin yakalarına "kırmızı kurdele" takmasını ve eyleme iştirakini bekliyoruz. Eylemimize, bu zulme dur demek isteyen hizmet kolu farkı olmaksızın diğer tüm sendikalar ile üyelerini de davet ediyoruz. Biliyoruz ki, çığlığımız sessiz de olsa coşkusu duyulacak, kırmızı kurdele farkındalık yaratacaktır." dedi.