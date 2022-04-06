Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eklenme : 06 Nisan 2022 12:45
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eyyüp K. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve askeri öğrencilerle ilgilendiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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