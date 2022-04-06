'Tık' için oruç bozdurdular

Son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı sosyal medya platformu TikTok'taki tartışma yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayında sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten bir genç, o anları da utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı.

Çok sayıda kişiye oruç bozdurdular

Yalnızca sahildekiler değil evlerinde masa başında iftar saatini bekleyen çok sayıda vatandaşın da sesi duyarak oruçlarını bozduğu öğrenilirken, TikTok'ta paylaşılan skandal videoya çok sayıda tepki yorumu geldi