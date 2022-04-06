Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 13:09
Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün yakalanan FETÖ şüphelileri Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine götürülen şüphelilerden Y.K, O.T, T.D ve A.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız