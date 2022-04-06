Ümit Özdağ: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdıklarını ifade etti.

Özdağ, Fox TV'deki Çalar Saat programında 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili soruları yanıtladı. Özdağ, Zafer Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının kim olduğu sorusu üzerine, Anadolu'daki temaslarının cumhurbaşkanı adayı belirlemenin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz öyle bir aday çıkarmalıyız ki bu aday, her partiden oy alabilmeli. Geçmişte AK Parti'ye, CHP'ye, Zafer Partisi'ne oy veren de 'Bu zat benim temsil eder.' diyebilmeli. Yani bu kişi sadece bir kampın adayı değil bütün milletin adayı olarak Türkiye'nin önüne çıkabilmeli. Böylece bu aday, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte barış içerisinde parlamenter demokrasiye geçişini ve bırakılan ekonomik enkazı da en azından hafifletici önlemleri bir teknokrat kadrosuyla yönetebilecek birisi olmalı. Anadolu'da, İstanbul'da, Ankara'da yapmış olduğumuz temaslar böyle birisinin olduğunu gösteriyor."

Özdağ, Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme geldiğini anımsatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, artık 6 liderin masada 7'ncisinin de köşede yapmış olduğu tartışmalara, ego kavgalarına, birilerinin küçük siyasi taktiklerle 'Biz genel başkanı öne çıkartalım nasıl olsa kaybeder, biz de onun yerine oturturuz.' şeklindeki siyasi hesaplarına heba edilemeyecek bir durumda. Onun için Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi sağlayabilecek, Türkiye'nin gerilime girmeden parlamenter demokrasiye geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil, bu milli bir mesele. 'O belediye başkanıdır, işini yapsın', hayır. Kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili 'O işini yapsın.' diyemez. Bu milli bir görevdir. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde ciddi karşılığı olduğunu gördük."

Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olup olmamanın Mansur Yavaş'ın bileceği bir konu olduğunun altını çizerek "Mansur Yavaş aday olursa biz arkasında olacağız. Eğer Mansur Yavaş aday olmazsa ve adı geçen isimlerden birisi aday çıkarsa o zaman Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri de vatanseverleri, milliyetçileri adaysız bırakmaz. Türkiye'yi iki aday arasında sıkıştırmaz." diye konuştu.