Zamları eleştiren MHP'li vekil partisinden ihraç ediliyor

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Halen Kayseri Kocasinan ilçesi teşkilatına kayıtlı partimiz üyesi ve Kayseri Milletvekili olan Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır."

NE DEMİŞTİ?

Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin yerel bir televizyon kanalına değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede mustarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''