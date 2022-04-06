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Emlakçı komisyon alamadığı eve zarar verdi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, evine boyayla zarar verdiği iddiasıyla emlakçı hakkında suç duyurusunda bulundu

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 13:52
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Emlakçı komisyon alamadığı eve zarar verdi

Bahçelievler Mahallesi'nde ev satın alan S.K, tapu işlemlerinin ardından eve geldiğinde dolap, kapı ve duvarlara sprey boyayla zarar verildiğini gördü.

Zararının daha önce iletişime geçtiği emlakçı tarafından verildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunan ev sahibi S.K, AA muhabirine, çok şaşkın olduğunu söyledi.

Konunun takipçisi olacağını anlatan S.K, emlakçıyla daha önce iletişime geçtiğini ancak anlaşmayı eski ev sahibiyle yaptıklarını, bunun üzerine emlakçının kendisinden 10 bin lira komisyon istediğini, olumsuz yanıt alınca da tehdit edildiğini savundu.

Evinin kullanılamaz hale geldiğini aktaran S.K, savcılığa gidip hem mala zarar verme hem de hakarete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Evi satan H.N. de satış öncesinde emlakçının kendisini bulduğunu, herhangi bir ücret almadan satışa yardımcı olacağını belirterek ilan açtığını, ev satıldığında kendisinden de komisyon istendiğini ileri sürdü.

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