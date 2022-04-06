MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın, SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edilmiştir.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 16:08
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında deniz karakol uçağı tarafından bir mayının teşhis edilmesinin ardından bölge emniyete alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri sevk edildi.
Söz konusu mayın, emniyetli şekilde imha edildi.
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Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2022
Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir.