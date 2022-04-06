En güçlü pasaportlar listesi yenilendi... Türkiye'nin sıralaması değişti

En son Ocak 2022'de yayımlanan "en güçlü pasaportlar listesi" yenilendi. Japonya ve Singapur, 192 ülkeye vizesiz giriş yapmayı sağlamasıyla dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeler olma özelliğini sürdürüyor.

Listede Ukrayna etkisi dikkat çekici. Rusya ile savaş haline olan Ukrayna'nın, 141 ülkeye vizesiz giriş sağlayan pasaportu, ocak ayından bu yana daha da güçlendi. Şimdi, 143 ülkeye vizesiz girişi imkanı sağlayan Ukrayna pasaportu, 35'inci sıradan 34'e yükseldi. Rusya ise 117 ülkeye giriş sağlayan pasaportu ile 46'ncı sıradan 49'a geriledi.

Henley Passport Index'in verilerine göre Türkiye, 110 ülkeye vizesiz seyahat özelliğini korusa da ocak ayından bu yana listede iki sıra geriledi. Türkiye dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında ocak ayında 50'nci sıradayken şimdi 52'nci sıraya geriledi.

Almanya ve Güney Kore pasaportları 190 ülkeye vizesiz seyahatle ikinci sıradaki yerlerini korurken, üçüncü sırada 189 ülkeye vizesiz seyahat şansıyla Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya yer alıyor.

Listenin en sonunda, yani 112'nci sırada, sadece 26 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Afganistan pasaportu yer alıyor.

Henley Passport Index'in en güçlü pasaportlar listesi güncellemesi, Rusya-Ukrayna savaşının pasaportlardaki etkisini ortaya koyuyor. Milyonlarca Ukraynalının komşu ülkelere kaçmasına neden olan savaş, bölge içindeki hareket özgürlüğü üzerinde derin ve belki de geri döndürülemez bir etki yarattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD Rusya'ya hava sahalarını kapattı, seyahat yasakları Rus vatandaşlarını da etkiledi. Bu tür kısıtlamalar, gelişmiş ülkelerin çoğunda Rus pasaportunu etkin bir şekilde değersiz statüsüne mahkum ediyor. Raporun verilerine göre Rusya, en güçlü pasaportlar listesinde düşme eğilimini sürdürüyor.

En güçlü pasaportlar

1. Japan, Singapore (192 ülke)

2. Almanya, Güney Kore (190 ülke)

3. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya (189 ülke)

4. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188 ülke)

5. Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık (187 ülke)

6. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD (186 ülke)

7. Avustralya, Kanada, Çekya, Yunanistan, Malta (185 ülke)

8. Macaristan (183 ülke)

9. Litvanya, Polonya, Slovakya (182 ülke)

10. Estonya, Letonya, Slovenya (181 ülke)

En güçsüz pasaportlar

105. Kuzey Kore (39 ülke)

106. Nepal ve Filistin (37 ülke)

107. Somali (34 ülke)

108. Yemen (33 ülke)

109. Pakistan (31 ülke)

110. Suriye (29 ülke)

111. Irak (28 ülke)

112. Afganistan (26 ülke)