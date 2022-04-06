Edirne'de tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı

Hasanağa Köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplandı.

Firma yetkilileri sızıntının önüne geçmek için iş makineleriyle önlem almaya çalışırken tarım alanına sızan petrol bazlı kimyasal malzemenin üzerinden zaman zaman dumanlar çıktığı gözlendi.

Asfalt malzemesiyle kaplanan bazı buğday ekili alanlar zarar gördü. Çevreye yayılan zift, şantiye yakınındaki dereye de karıştı.

İş makineleriyle yapılan çalışma sonrası ziftin karıştığı derenin önüne toprak set çekildi. Zift sızıntısı daha fazla tarım alanına zarar vermeden kontrol altına alındı.

Öte yandan, havuzda yaklaşık 1500 ton ziftin olduğu, havuzun patlaması sonucu buradaki asfalt malzemesinin bir kısmının çevreye yayıldığı öğrenildi.

- Buğday ekili alana yayıldı

Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün, AA muhabirine, sızıntı nedeniyle buğday ekili arazilerin zarar gördüğünü söyledi.

Asfalt malzemesinin çevreye yayılmasını önlemek için çalışma yapıldığını aktaran Üstün, şunları kaydetti:

"Olay sabah 10 civarında meydana gelmiş. 10'u çeyrek geçe benim haberim oldu. Hemen yetkililere haber verdik, sağ olsun arkadaşlar hemen geldiler. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, jandarma olayla ilgilendiler. Gerekli tedbirler alındı, önü kesilerek daha fazla yayılması engellendi. İnşallah bir an önce kaldırılır. Vatandaşın da mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Arkadaşlar ölçüm yapıyor, kaba taslak 25-30 dekarlık buğday ekili araziye yayılmış durumda."

- Sızıntı durduruldu

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk de sızıntı yaşanan alanda incelemede bulundu.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın geldiği andan itibaren incelemelere ve çalışmalara başlandığını ve sızıntının durdurulduğunu aktardı. Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Bakanımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda sayın valimizin koordinasyonunda il müdürlüğümüz ekipleriyle birlikte alana intikal edildi. Tesiste yaptığımız incelemelerde alanda bitüm ve zift malzemenin depolandığı bir yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesiyle birlikte etrafındaki yakın araziye zift malzemenin yayıldığını tespit ettik.

Bakanlığımız tarafından toprak kirliliğinin giderilmesi hususunda yetkilendirilmiş firmalarla irtibata geçilerek buraya sevki başlatılmıştı. En kısa zamanda bu alandaki kirlilik temizlenerek eski haline getirilecektir. Burada çok az bir suyu olan deremiz de var. Bu dereye sirayet etmiş ama ilerlemesi engellenmiştir. En kısa zamanda bu derenin de temizliği yapılarak eski haline getirilecektir."

İl müdürlüğü bünyesinde kurulacak komisyonun temizlik çalışmalarını yürüteceğini aktaran Öztürk, sızıntının çok fazla ekili araziye sirayet etmediğini, ciddi manada bir tarım arazisine zarar verecek bir hususun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da asfalt malzemesi sızıntısının yaşandığı alanda incelemede bulundu.

Gürkan, asfalt malzemenin donmaya başladığını, kısa sürede temizlik çalışmalarına başlanacağını dile getirdi.