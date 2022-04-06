Adliye çıkışında silahlı saldırı düzenleyen tekerlekli sandalyeli şüpheli tutuklandı

Antalya'da boşandığı eşinin kardeşini adliye çıkışında silahla yaralayan kişi ile yanındaki şüpheli tutuklandı.

Eski eşi Güllü A'nın kardeşi Bilal A'yı bacağından yaralayan Onur D. ile yanındaki arkadaşı Ramazan A, Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Silahlı yaralamadan dolayı tekerlekli sandalyede olan Onur D'nin cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağının cezaevi doktoru tarafından karar verileceği, olumsuz karar çıkması durumunda tedavisi için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

- Olay

Eski eşi Güllü A'nın (25) Serik ilçesinde ailesiyle yaşadığı eve 30 Aralık 2021'de akşam saatlerinde gelen Onur D. (25), tartıştığı genç kadına yanındaki tüfeği doğrultmuştu. Bunun üzerine dış kapıyı kapatarak evin içine kaçmaya çalışan Güllü A, eski eşinin tüfeğinden ateşlenen saçmalarla yaralanmıştı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Güllü A'nın babası Süleyman A. ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur D'yi ateş ederek yaralamıştı.

Genç kadının babası ise gazetecilere eski damadının yüzünden bir yıldır ailesinin rahat nefes alamadığını ifade etmişti.

Dün yaşanan olayda ise Onur D. tarafından pompalı tüfekle yaralanan Güllü A, babası Süleyman A, kardeşi Bilal A, yaralama davasının görüldüğü Antalya Adliyesi çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Yaralı olduğu için tekerlekli sandalyede bulunan Onur D, eski eşi Güllü A'nın kardeşi Bilal A'yı silahla bacağından yaralamıştı.

Onur D. ve yanındaki arkadaşı Ramazan A. olay yerinde gözaltına alınmıştı.