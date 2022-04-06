MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
Milli Eğitim Bakanlığı, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışma Dönemine dair resmi yazıyı yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışma Dönemine dair resmi yazıyı yayımladı
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı : E-43501582-774.01.01-47280722 06.04.2022
Konu : 11-15 Nisan 2022 Mesleki Çalışma Dönemi
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.
ç) 31/03/2022 tarihli ve E-43501582-774.01.01-46905020 sayılı Makam Onayı.
Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2022 yılı Nisan dönemi mesleki çalışmaları; ilgi (a) Yönetmeliğin 38, ilgi (b) Yönetmeliğin 87 ve ilgi (c) Yönetmeliğin 52 nci maddeleri ve ilgi (ç) Makam Onayı doğrultusunda, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda öğretmenlerimiz; ekte yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden
(ÖBA platformu üzerinden uzaktan eğitim olarak) en az bir eğitimi tamamlamaları
halinde mesleki çalışmalarını tamamlamış sayılacaklardır. Ayrıca okul yöneticileri
de isteğe bağlı olarak bu eğitimlere katılabileceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Petek AŞKAR Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Ek: Mesleki Çalışma Döneminde Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
Dağıtım:
Gereği
81 İl Valiliğine
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11-15 Nisan 2022 Tarihleri Arasında Yapılacak Mesleki Çalışma Programı
|
Sıra
No
|
Hizmet içi Eğitim Faaliyeti
|
Hedef Kitle
|
1
|
Yönetimsel Beceriler Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
2
|
Çocuklarda Sorumluluk Bilinci Oluşturma Eğitimi Semineri
|
Öğretmenler
|
3
|
İnsan Hakları, Demokrasi ve Adalet Eğitimi Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
4
|
Çocuk İşçiliği ve Eğitim Semineri
|
Öğretmenler
|
5
|
Duygu Düzenleme (Öfke ve Stres Yönetimi) Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
6
|
Kelime İşlemci Programı (Office Word) Eğitimi Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
7
|
Hesap Tablosu Programı (Office Excel) Eğitimi Kursu
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
8
|
Sunu Hazırlama Programı (Office PowerPoint) Eğitimi Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
9
|
Eğitimde Web 2.0 Araçları Kullanımı Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
10
|
Dijital Okuryazarlık (Bilgi ve İnternet Okuryazarlığı) Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
11
|
Türk Mangalası Eğitimi Semineri
|
Öğretmenler
|
12
|
Enerji Verimliliği Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
13
|
Öğretimsel Liderlik Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri
|
14
|
Kadına Şiddet Semineri
|
Öğretmenler ve Okul Yöneticileri