Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye zam tepkisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

- "23.03.2022 ile 04.04.2022 tarihlerinde gerçekleştirilen UKOME toplantılarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiş olup, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifleri yüksek bulunarak reddedilmiştir.

- 06.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 40 oranında zam yapılması teklif edilmiş olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız temsilcilerince 'teklifin yüzde 32 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulü oyunu kullanıyorum' şerhine rağmen yüzde 40 oranında zam yapılmasını sağlayan UKOME kararı alınmıştır.

- Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur.

- Söz konusu UKOME Kararı neticesinde; 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimince yapılan zamlar sonrasında Elektronik Bilet Ücretlerinde kümülatif yüzde 195'lik artış yapılmak suretiyle 2,60 TL olan ücret 7,67 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı şekilde son 3 aylık zaman dilimi içerisinde İBB tarafından yapılan zamlar sebebiyle Elektronik Bilet Ücretlerinde kümülatif yüzde 90'lık artışa neden olunmuştur" ifadelerine yer verildi.