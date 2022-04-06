Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayında yapıldı.

6 Nisan'da kura çekilişi saat 09:30'da başladı. Adana ili ile başlayan kura çekilişi il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlandı.

7 Nisan'da ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen iller için Sağlık Bakanlığı kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura sonucu sorgulama sayfası https://iscisonuc.saglik.gov.tr/'de olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura sonuçlarının aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edileceği duyuruldu. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

Öte yandan https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı erişim sıkıntısı yaşanıyor.

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