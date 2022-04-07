Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçulara göz açtırılmayacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçulara göz açtırılmayacak!
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası
Erdoğan'dan ekonomide yeni adım sinyali: Başka bir safhaya geçiyoruz
Erdoğan'dan ekonomide yeni adım sinyali: Başka bir safhaya geçiyoruz
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
Edirne'de tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı
Edirne'de tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye zam tepkisi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye zam tepkisi
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
Avrupa'da paniğe neden oldu, firmadan Türkiye için açıklama geldi
Avrupa'da paniğe neden oldu, firmadan Türkiye için açıklama geldi
Bakan Özer: Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor
Bakan Özer: Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri tam bir yalan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri tam bir yalan
İstanbul'da Marmaray'a da zam geldi!
İstanbul'da Marmaray'a da zam geldi!
İzmir'de izinsiz itfaiye aracı kullanan kadın beraat etti
İzmir'de izinsiz itfaiye aracı kullanan kadın beraat etti
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den bir iyi bir de kötü haber!
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den bir iyi bir de kötü haber!
Dar gelirlilerin sık tükettiği 20 ürüne fiyat sabitlemesi gündeme gelebilir
Dar gelirlilerin sık tükettiği 20 ürüne fiyat sabitlemesi gündeme gelebilir
YÖKDİL ilk kez elektronik ortamda uygulanacak
YÖKDİL ilk kez elektronik ortamda uygulanacak
MEB'den velilere LGS uyarısı
MEB'den velilere LGS uyarısı
Zamları eleştiren MHP'li vekil partisinden ihraç ediliyor
Zamları eleştiren MHP'li vekil partisinden ihraç ediliyor
Bakan Kurum ziyaret ettiği aileyi sevince boğdu: Ev taksitlerini üstlendi
Bakan Kurum ziyaret ettiği aileyi sevince boğdu: Ev taksitlerini üstlendi
Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme
Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dış politikaya 11 yeni kadın eli

Emine Erdoğan'ın danışmanı Kuveyt'e atandı. Futbolcu eşi büyükelçi Ekşioğlu da, Macaristan'da görevlendirildi. 'Devlet Abla'nın yeni görev yeri ise Helsinki oldu.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 07 Nisan 2022 07:33
Yazdır
Dış politikaya 11 yeni kadın eli

Dünyada en fazla diplomatik temsilciliği bulunan ülkeler arasında yer alan Türkiye, kadın diplomatların sayısını da hızla artırıyor. 2002'de 14 olan kadın büyükelçi sayısı, 2016'da 37'ye, bugün ise 64'e ulaştı.

Türk diplomasisine yön veren kadın diplomatların sayısında son yıllarda gözle görünür bir artış yaşanırken, dün yayımlanan Büyükelçiler Kararnamesi ile 11 kadın büyükelçi daha yurt dışında görevlendirildi. Antalya Diplomasi Forumu eş koordinatörü ve iş insanı Gülşen Karanis Ekşioğlu Macaristan büyükelçisi olarak görevlendirildi. Ekşioğlu, bir dönem Kayseri Erciyesspor'da top koşturan eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu'nun eşi olarak da tanınıyor.

Venezuela'da büyükelçilik yapan Şule Öztunç da Letonya Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Öztürk, İngilizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere beş dil biliyor.

Estonya'nın başkenti Tallin'e büyükelçi olarak görevlendirilen Başak Türkoğlu, 1940 yılından bu ülkeye atanan dördüncü kadın büyükelçi oldu.

Büyükelçi Beste Pehlivan Sun da Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya büyükelçi olarak tayin edildi.

Windhoek (Namibya) Büyükelçiliğine Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador (El Salvador) Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen, Punom Pen (Kamboçya) Büyükelçiliğine Ülkü Kocaefe, Harare (Zimbabve) Büyükelçiliğine Berna Kasnaklı Vresteden ve Kito (Ekvador) Büyükelçiliğine ise Makbule Başak Yalçın isimleri seçildi.

'Devlet Abla' ismiyle tanınan Büyükelçi Deniz Çakar

'DEVLET ABLA' HELSİNKİ'YE

Latin Amerika'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Baltık ülkelerine varana kadar dünya başkentlerinde görevlendirilen 11 kadın büyükelçi içinde dikkat çeken isimler bulunuyor. Bunlardan biri, daha önce Namibya'da Büyükelçi, Belçika'da ise Başkonsolos olarak görev yapan Büyükelçi Deniz Çakar. Yeni görev yeri Finlandiya'nın başkenti Helsinki olan Çakar, vatandaşın sorunlarına gece gündüz demeden çözüm aradığı ve kapısını hep zaman açık tuttuğu için yurt dışında yaşayan Türkler tarafından "Devlet Abla" ismiyle anılıyor.

EMİNE HANIM'IN DANIŞMANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın danışmanlığını yapan ve Afrika üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla takdir edilen Tuba Nur Sönmez de Kuveyt büyükelçiliğine atandı.

Selçuk BÖKE

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanlığı bulut teknolojisine geçiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı bulut teknolojisine geçiyor
Jandarma 1 ayda 2 bin 460 sosyal medya adresini incelemeye aldı
Jandarma 1 ayda 2 bin 460 sosyal medya adresini incelemeye aldı
Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme
Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme

Bu Habere Tepkiniz

İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var
İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının liste şeklinde açıklanmamasına tepki gösteriyor
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı, yönergeye göre kotaya takılan gelecek yıla aktarılamaz,MEB'in bu konudaki görüşü önceki görüşüne aykırıdır
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
Milli Eğitim Bakanlığı, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışma Dönemine dair resmi yazıyı yayımladı
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!
Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!
"Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Kodlama" gibi etkinlik alanlarında ders dışı eğitim çalışmasının yapılıp yapılamayacağına dair MEB görüş yazısı yayımladı.
Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?
Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?
Fakülte sekreteri kadrosu, görevde yükselme kapsamı dışında bir kadro olduğu için, öğrenim durumu ile mühendis unvanını ihraz etmiş olanlar, diğer özel şartları taşımaları halinde mühendis kadrosuna atabilir.
Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Anayasa Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı eğitim kurumunda görev yaparken , KHK ile görev yaptığı kurumun kapatılması sonrası, valiliğin vermiş olduğu çalışma izninin iptali işleminin Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?
Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Antalya'da ikamet etmekte olan bir vatandaş tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapılmasına ilişkin 01/01/2021 tarih ve 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline ilişkin davayı EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDEN 8. Daire kararını onadı.
Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?
Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?
Bu yazımızda, üniversitelerde fakülte, yüksekokul ve enstitülere kuruluş sürecinde memur ihdası yapılmasının önemine farkındalık çekmek adına bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.
1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı
1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı
Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasından başvurular alınmaya başladı
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Oğlum 10.Bölüm Önizleme
Oğlum 10.Bölüm Önizleme
Oğlum 10.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Oğlum dizisinin yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Ünlü isimler halka karıştı!
Ünlü isimler halka karıştı!
Geçtiğimiz günlerde "Evimin konumu itibariyle en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro..." açıklamasını yapan iş insanı Aslı Şen'in ardından birçok ünlü isim, bir türlü çözülemeyen İstanbul trafiğinden yakınıp toplu taşıma araçlarını kullandıklarına dair yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.