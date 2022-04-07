TFF izin verdi: Cüneyt Çakır İsviçre yolunda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart'ta Cüneyt Çakır dahil olmak üzere 13 hakemi görevden aldığını duyurdu. Daha sonra hakemler görevlerine iade edilseler de MHK bu isimlere maç vermedi.

Görevden alma kararı sonrası 2022 Dünya Kupası'nda yer alması güçleşen Çakır için çok konuluşan bir iddia gündeme geldi. İsviçre Futbol Federasyonu'nun, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

TFF'DEN İSVİÇRE'YE ONAY

Bu talep sonrası sessiz kalan TFF'den yeni bir hamle geldi.TFF, hakem Cüneyt Çakır ve ekibini talep eden İsviçre Futbol Federasyonu'na olumlu cevap vererek, "Cüneyt Çakır ve ekibiyle temasa geçerek çalışma sürecini başlatabilirsiniz" mesajı gönderdi.

İsviçre yaptığı yazılı başvuruda, "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın" talebinde bulunmuştu. TFF, dışarıdan hakem getirme düşüncesi olmadığını ifade etmişti.

DÜNYA KUPASI YOLU AÇILIYOR

Çakır'ın teklifi kabul etmesi halinde 2022 Dünya Kupası'nda görev alma ihtimali de oldukça yükselecek.

İsviçre cephesi, Çakır'a resmi teklif yaparsa ve tecrübeli hakem de bu öneriyi kabul ederse durum resmiyet kazanacak. Çakır'ın bir ekibe ihtiyaç duyması halinde ise Süper Lig'de birlikte görev yaptığı Bahattin Duran ile Tarık Ongun'u yanında götürmesinin de güçlü ihtimal olduğu iddia edildi.