Motosiklet kazaları iki yılda ikiye katlandı

Dünya genelinde nüfuslar şehirlerde yoğunlaşıyor. Bununla birlikte trafik yoğunluğu artıyor. Şehir hayatındaki ulaşım ve park gibi zorluklar motosiklet kullanımını cazip hale getiriyor.

Pandeminin de etkisiyle trafikte motosiklet sayısı hızla artıyor. Bu durum kazaları da beraberinde getiriyor. Son olarak gazeteci Rauf Gerz, motosikletine bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu acı olay, Türkiye'de motosiklet kullanımının ne kadar güvenli olduğu sorusunu akıllara getirdi.

AVRUPA'DA 4'ÜNCÜYÜZ

Rakamlara bakıldığında geçen yıl ülkemizde 225 bin motosiklet satıldı. Satışlar bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında arttı. Bu da rekor anlamına geliyor. Türkiye'de toplam motosiklet sayısı 4 milyonu geçti. Bu rakam ile ülkemiz Avrupa'nın en çok motosiklet kullanan 4'üncü ülke oldu.

Motosiklet sayısı ile birlikte kazalarda da artış gerçekleşti. 2021 yılında toplam 150 bin trafik kazası yaşandı. Bu kazaların yüzde 15'i motosiklet ile yapıldı. Bu da yılda 22 bin motosiklet kazası anlamına geliyor. Kısacası her gün 60 motosiklet kaza yapıyor. 2020 yılında bu sayı 10 bin civarındaydı. Yani iki yılda iki kat artış gerçekleşti.

Motosiklet kazalarında ölüm oranı ise yüzde 30'lara yükseldi. Bu rakam, Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor. Avrupa'da hem motosiklet hem de otomobil kazaları Türkiye'ye göre daha düşük. Motosiklet kazalarının başında otomobil çarpması geliyor. Bu yüzde 40 ile en büyük sebep. Bunun dışındaki nedenler yol kusurları, trafik kuralları ihlali, alkollü ve hızlı kullanmak olarak devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SIKI DENETİMDE

İçişleri Bakanlığı, motosiklet kazalarını önlemek ve trafikte farkındalık oluşturmak adına bir süredir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, motosiklet/motorlu bisiklet kazalarının yoğun olduğu alanlar tespit ediliyor. Kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları vb. bilgilere dayalı olarak analizler yapılıyor. Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyeti artırılarak kazaların önüne geçilmesi sağlanıyor.

SÜRÜCÜLERİN ÇOĞU EĞİTİMSİZ

En fazla motosiklet kazası, otomobil sıkıştırması ve kavşak dönüşlerinde otomobil çarpması sonucu meydana geliyor. Motosiklet kazasına karışan sürücülerin yüzde 65'i 16 ila 24 yaşında. Sürücülerinin çoğu eğitimsiz... Ölümlü kazaların yarısında sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Yüzde 92'si motosiklet kullanmayı kendi kendine, aileden veya arkadaşından öğrendi. Sürücülerinin yaklaşık yüzde 60'ı kask takmıyor. Bunların yüzde 26'sı rahat olmaması sebebiyle, yüzde 53'ü de kazaya karışacaklarını ummadıkları için kask takmadığını söylüyor.

Kaan ZENGİNLİ