Yeniden faiz artışına dayalı senaryo Ankara'nın gündeminde yok

Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası
Erdoğan'dan ekonomide yeni adım sinyali: Başka bir safhaya geçiyoruz
Erdoğan'dan ekonomide yeni adım sinyali: Başka bir safhaya geçiyoruz
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
Edirne'de tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı
Edirne'de tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye zam tepkisi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye zam tepkisi
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
Avrupa'da paniğe neden oldu, firmadan Türkiye için açıklama geldi
Avrupa'da paniğe neden oldu, firmadan Türkiye için açıklama geldi
Bakan Özer: Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor
Bakan Özer: Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri tam bir yalan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri tam bir yalan
İstanbul'da Marmaray'a da zam geldi!
İstanbul'da Marmaray'a da zam geldi!
İzmir'de izinsiz itfaiye aracı kullanan kadın beraat etti
İzmir'de izinsiz itfaiye aracı kullanan kadın beraat etti
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den bir iyi bir de kötü haber!
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den bir iyi bir de kötü haber!
Dar gelirlilerin sık tükettiği 20 ürüne fiyat sabitlemesi gündeme gelebilir
Dar gelirlilerin sık tükettiği 20 ürüne fiyat sabitlemesi gündeme gelebilir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yeniden faiz artışına dayalı senaryo Ankara'nın gündeminde yok

Özetle, yeniden faiz artışına dayalı senaryo Ankara'nın gündeminde yok. Üretim, ihracat, cari denge, istihdamın korunması ve artırılması, kur ve fiyat istikrarı hedefi ilk günkü şevkle canlı tutuluyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 07 Nisan 2022 09:21
Yazdır
Yeniden faiz artışına dayalı senaryo Ankara'nın gündeminde yok

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Hükümetin ekonomik polikalarından herhangi bir tavizininin ve geri dönüşün olmadığını belirtti.

Müderrisoğlu'nun yazısının ilgli kısmı şu şekilde:

Konu, dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Enflasyonun, -bilhassa gıda ve ulaşım kaynaklı- yüksek seyri... Milletvekillerinin sahadan aktardığı tablo. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan sürpriz beklentiler...

Bir kısmı mucize arayışında.

Bir kısmı, faize dayalı eski programa dönmek gerektiğine ilişkin yorumların etkisinde.

Bir kısmı da Osmanlı'daki "narh uygulamasını" bugüne uyarlama arayışında.

Esasen, milletin derdi ile dertlenenlerin, milletin sorunlarına çözüm araması ve farklı fikirleri AK Parti'nin yetkili organlarına taşıması kadar doğal bir durum olamaz. Özünde hemen hepsi iyi niyetli. Lakin böyle anlarda önemli olan paniğe kapılmamak ve alınan önlemlerin netice vereceğine olan inancı korumaktır. Belli ki AK Parti'de hala, Türkiye Ekonomi Programı'na ikna edilmesi gerekenler var. Ve bu isimlerin hatırı sayılır kısmı, anlatılması gereken konuları, yeterince halka mal edemiyor.

Öte yandan...

Hayat pahalılığını tabii ki ciddiye almak yani gerçekçilikten uzaklaşmamak lazım. Bu noktadaki yakınmaları hane halklarının gelir düzeyi ve tüketim kalıpları ile birlikte düşünmekte fayda var. Çünkü herkesin hissettiği pahalılık birbirinden farklı. Yani, dar ve sabit gelirlilerin aylık ve ödemeleri artırılırken eş anlı olarak temel mal ve hizmetlerin fiyatlarının kontrol altına alınması gerekiyor. Nitekim Hükümet tam da bunu yapıyor. Zor bir geçiş dönemini yönetiyor. Hem enflasyonu frenlemeye çalışıyor hem de enflasyon karşısında satın alma gücü zayıflayan toplumun değişik katmanlarını farklı ödeme yöntemleri ile destekliyor.

Bu sıralar, kamu bütçesinin de bir kez daha gözden geçirilmesi gereği ağır basıyor. Zira milletin gözüne batan kimi kamu harcamalarının kısılması, toplum psikolojisi açısından belirleyici hale geliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, önceki günkü MKYK toplantısında bir kez daha işaret ettiği gibi... Piyasaların da vatandaşın da yaşadıklarının en ince ayrıntısına kadar farkında. Erdoğan, kritik bir seçim arifesinde, yenilediği ekonomi programına güveniyor. Programın başarılı olacağından kuşku duymuyor. Toplumsal ve siyasal stres birikimini görüyor. Ama endişeye prim vermiyor. Devletin imkan ve kabiliyeti, milletin feraseti ile güncel sorunların üstesinden gelineceğini savunuyor. Küresel enerji fiyatlarındaki şok artışın yansımaları... Ülkelerin gıda ihracatını durdurması ve kendi stoklarına yüklenmesi... Lojistik maliyetlerin artması... Nihayet, Türkiye'ye özgü şartların dönemsel güçlükleri....

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaza doğru tarımsal üretimdeki bereketin işlenmemiş gıda ürünlerindeki fiyatları dengeleyeceğini söylüyor. Temel gıda ve temel tüketim mallarındaki fiyatların vergi indirimleri yoluyla dizginlenmesi kararının takipçisi olacaklarını anlatıyor. Üretim ve satış için zaten bulundurulması gereken miktarını aşan stokçuluk, karaborsacılık, tekelci piyasa oluşumu ile ülkenin her yerinde mücadele edildiğini vurguluyor. Ki bunlar aslında belli başlı firmalar ve onların taşeronlarından ibaret.

Özetle...

Yeniden faiz artışına dayalı senaryo Ankara'nın gündeminde yok. Üretim, ihracat, cari denge, istihdamın korunması ve artırılması, kur ve fiyat istikrarı hedefi ilk günkü şevkle canlı tutuluyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
YUVAM kazancı sadece açanın hesabına girecek
YUVAM kazancı sadece açanın hesabına girecek
Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor
Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor

Bu Habere Tepkiniz

MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı
MEB ödül yönergesinde değişiklik yaptı. Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var
İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının liste şeklinde açıklanmamasına tepki gösteriyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı, yönergeye göre kotaya takılan gelecek yıla aktarılamaz,MEB'in bu konudaki görüşü önceki görüşüne aykırıdır
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı
Milli Eğitim Bakanlığı, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışma Dönemine dair resmi yazıyı yayımladı
Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!
Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!
"Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Kodlama" gibi etkinlik alanlarında ders dışı eğitim çalışmasının yapılıp yapılamayacağına dair MEB görüş yazısı yayımladı.
Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?
Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?
Fakülte sekreteri kadrosu, görevde yükselme kapsamı dışında bir kadro olduğu için, öğrenim durumu ile mühendis unvanını ihraz etmiş olanlar, diğer özel şartları taşımaları halinde mühendis kadrosuna atabilir.
Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı
Anayasa Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı eğitim kurumunda görev yaparken , KHK ile görev yaptığı kurumun kapatılması sonrası, valiliğin vermiş olduğu çalışma izninin iptali işleminin Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?
Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Antalya'da ikamet etmekte olan bir vatandaş tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapılmasına ilişkin 01/01/2021 tarih ve 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline ilişkin davayı EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDEN 8. Daire kararını onadı.
Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?
Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?
Bu yazımızda, üniversitelerde fakülte, yüksekokul ve enstitülere kuruluş sürecinde memur ihdası yapılmasının önemine farkındalık çekmek adına bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 nisan 2022
Oğlum 10.Bölüm Önizleme
Oğlum 10.Bölüm Önizleme
Oğlum 10.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Oğlum dizisinin yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
En zenginler listesi açıklandı: Milyarderlerin sayısı azaldı
En zenginler listesi açıklandı: Milyarderlerin sayısı azaldı
Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi.