Devlet Tiyatrolarının oyun yarışmasında TCDD mühendisi birinci oldu

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir kadının hayallerini gerçekleştirmek için verdiği mücadeleyi konu alan oyun, akademisyen, yönetmen ve oyunculardan oluşan kurul tarafından birinci seçildi. Devlet Tiyatroları tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" temasıyla düzenlenen yarışmada, Nurten Meriçer "Neveser" oyunuyla ikinci, Mehmet Yılmaz ise "Müzeci" oyunuyla üçüncü oldu.

TCDD Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığında mühendis olarak çalışan Abdullah Öztürk'ün yazdığı ve birincilik ödülü aldığı "Holden'in Külkedileri" eseri, hayallerinin peşinden koşan kadının kendisi, ailesi, önyargıları ve geçmişiyle çatışmasını konu alıyor.

- Elektrik-elektronik mezunu tiyatrocu

Sivas'ta 1986'da dünyaya gelen Abdullah Öztürk, Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra TCDD'de göreve başladı. Öztürk, üniversite eğitimi devam ederken Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren E.T.Ü.T. Sahne Sanatları tiyatro topluluğunu kurdu ve bu topluluk bünyesinde Düş'kün, Sönmüş Yıldızların Ezgisi, İşkence Çorbası, İstiklal Yolu, Pir-i Debbağ, Deli Baba ve Kırık Haramiler oyunlarını yazıp yönetti.

Abdullah Öztürk'ün "Mengene" oyunu "2020 Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması"nda, "Son İstasyon" oyunu 14. Aydın Üstüntaş Geleneksel Oyun Yazma Yarışması'nda, "Son Tekme" oyunu da 2020 Suat Taşer Kısa Oyun Yarışması'nda ödüle layık görülmüştü.