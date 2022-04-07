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Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.345,20 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 18:35
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Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,63, holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,65 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile madencilik oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla 2.345,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğunu, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini belirten analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Yarın veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,40 puan değer kazanarak 2.339,80'e çıktı. Toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,90 ve holding endeksi yüzde 0,53 yükseldi. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,29 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğunu, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini belirten analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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