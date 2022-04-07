En çok satan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk çeyreğinde toplam satışlarda ithal araçların payı yüzde 58,30, yerli üretim araçların payı ise yüzde 41,69 oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Mart 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 16,5 azalarak 35 bin 216 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart 2021'de 198 bin 660 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araçların satışı 83 bin 231, ithal araç satışı da 115 bin 429 olarak kayıtlara geçmişti.

- Yerli araçların payı yüzde 41,69

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam 152 bin 50 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai, Ford, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 63 bin 402, ithal araç satışı da 88 bin 648 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 6 ayında yüzde 41,89 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde hafif azalışla yüzde 41,69 oldu.

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 58,10'dan yüzde 58,30'a yükseldi.

- İthal satışlarda aslan payı Volkswagen'in

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği 10 bin 581 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'i, 9 bin 30 adetlik satışla Dacia, 7 bin 823 satışla Opel, 7 bin 612 satışla Peugeot ve 6 bin 660 satışla Renault izledi.

- Yerlide Fiat, Renault ve Ford ilk 3'te

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 22 bin 427 adetlik satışın 22 bin 86'sının Türkiye'de üretilen araçların oluşturduğu Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, gerçekleştirdiği 20 bin 618'lik toplam satışın 13 bin 958'i yerli üretim olan Renault ve 14 bin 185'lik toplam satışın 12 bin 25'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota 7 bin 730 adetlik yerli satışla dördüncü ve Hyundai 7 bin 451 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.