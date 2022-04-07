Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,74 seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 17:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
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|PERŞEMBE
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7440
|14,7450
|14,7420
|14.7430
|Avro
|16,0930
|16,0940
|16,0670
|16,0680
|Sterlin
|19,2430
|19,3390
|19,2100
|19,3070
|İsviçre Frangı
|15,7590
|15,8380
|15,7640
|15,8430
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,7140
|14,7940
|14,7120
|14,7920
|Avro
|16,0530
|16,1330
|16,0270
|16,1070
|Sterlin
|19,1830
|19,3930
|19,1500
|19,3600