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MEB'in halk eğitimi kurslarından yararlananların sayısı 3 ayda 2,6 milyona ulaştı

Bakan Özer: Halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Nisan 2022 11:41
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MEB'in halk eğitimi kurslarından yararlananların sayısı 3 ayda 2,6 milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022'nin ilk üç ayında halk eğitimi kurslarından yararlananların sayısının 2021'in ilk üç ayına göre yüzde 198 artarak 2 milyon 641 bin 613'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken diğer taraftan 81 ilde bulunan 997 halk eğitimi merkezinde her yaştan vatandaşın eğitim taleplerini karşıladıklarını belirtti.

Bu yılın ocak ayında 602 bin 282 vatandaşın kurslardan yararlandığını, şubatta bu sayının 725 bin 270'e, martta ise 1 milyon 314 bin 61'e yükseldiğini belirten Özer, "Dolayısıyla 2022'nin ilk üç ayında kurslardan yararlanan vatandaş sayısı, 2021'in ilk üç ayına göre yüzde 198 artarak 2 milyon 641 bin 613'e yükseldi." bilgisini verdi.

Sunulan kurs hizmetlerinden daha çok kadınların yararlandığını aktaran Özer, "2022'de halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm halk eğitimi merkezlerimiz, bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızdan talepleri almak için yoğun çaba içerisindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, bu yılın mart ayında kurslara 760 bin 691 kadın, 550 bin 610 erkek katıldı. Mart ayında halk eğitimi merkezlerinden yararlanan kursiyerlerde kadınların oranı yüzde 58 oldu. Mesleki teknik eğitim kurslarına katılan kadın kursiyerlerde bu oran yüzde 68'e yükseldi.

- En fazla katılım İstanbul, Mersin, Bursa, Antalya ve İzmir'de

Halk eğitimi merkezlerine en fazla talep 111 bin 620 kursiyerin olduğu İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 86 bin 808 kursiyer ile Mersin ve 60 bin 404 kursiyer ile Bursa izledi. Halk eğitimi merkezlerinden geçen ay yararlanan kursiyer sayısına göre 51 bin 607 kursiyer ile Antalya dördüncü, 48 bin 274 kursiyer ile İzmir beşinci oldu.

Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalara e-Devlet kapısı üzerinden erişilebiliyor. Sertifika almaya yeni hak kazanan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyen vatandaşlar, halk eğitimi merkezlerine gitmeden kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkotlu sertifikalarına ulaşabiliyor.

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