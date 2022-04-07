Serbest bırakılmasını kurban keserek kutlayan avukat bu kez tutuklandı

Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
12 ilin spor müdürü değişti
12 ilin spor müdürü değişti
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası
Erdoğan'dan ekonomide yeni adım sinyali: Başka bir safhaya geçiyoruz
Erdoğan'dan ekonomide yeni adım sinyali: Başka bir safhaya geçiyoruz
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
Edirne'de tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı
Edirne'de tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye zam tepkisi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye zam tepkisi
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
Avrupa'da paniğe neden oldu, firmadan Türkiye için açıklama geldi
Avrupa'da paniğe neden oldu, firmadan Türkiye için açıklama geldi
Bakan Özer: Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor
Bakan Özer: Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri tam bir yalan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri tam bir yalan
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Serbest bırakılmasını kurban keserek kutlayan avukat bu kez tutuklandı

Ankara'da aralarında eski ilçe belediye başkanı, iş insanı da bulunan çok sayıda kişiyi 'pencere' yöntemi ile imzalattıkları senetleri icraya vererek dolandırdığı iddiasıyla daha önce 5 kişiyle birlikte gözaltına alınan avukat Osman G., savcılığın 2 kez itirazına rağmen mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasını 8 kurban keserek kutlayan avukat Osman G., bu kez gurbetçi bir vatandaşa 75 bin euro senet imzalatılması soruşturmasında itirafçı beyanı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Nisan 2022 11:53
Yazdır
Serbest bırakılmasını kurban keserek kutlayan avukat bu kez tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski ilçe belediye başkanı ve akaryakıt istasyonu sahibi iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin, herhangi bir borcu olmamasına rağmen haklarında haciz işlemi başlatıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı ile harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, icra işlemlerinin çoğunluğunun aynı hukuk bürosu tarafından yürütüldüğünü tespit etti. Polisin yaklaşık 1 yıl süren çalışmasında, mağdurlara 'pencere' yöntemi olarak bilinen imza kısmı kesilmiş başka evrakın altına yerleştirilen boş senetlere imza attırıldığı belirlendi. Ayrıca mal varlığı yüksek olan kişilerin hedef alındığı, imzalatılan senetlerin icraya verilmesinin ardından mağdurlar ile iletişime geçildiği ve uzlaşmaya zorlandıkları, uzlaşmak istemeyen bazı mağdurlardan ise tehditle para alındığı tespit edildi.

AVUKATLA BİRLİKTE 6 KİŞİYE GÖZALTI

Polisin 31 Aralık 2021'de yaptığı operasyonla, işleri organize ettiği ileri sürülen avukat Osman G. ile 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, mağdurlara ait senet ve çek koçanları, mağdurlara imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, kimlik, sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye çıkarılarak savcılık tarafından 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'yağma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte suçlamayı kabul etmeyen şüpheli Osman G., "Avukatım ve icra işleriyle uğraşıyorum. 50 bin icra dosyam, 15'i avukat olmak üzere 70 çalışanım var. İcra takiplerinin tamamını müvekkillerin getirdiği belgelere dayanarak yaptım. Kendim herhangi bir belge düzenlemedim. İcra takibine konu edilen senetlerde sahte imza var ise bunu benim bilmem mümkün değil" dedi.

İTİRAZA RAĞMEN SERBEST KALINCA KURBAN KESTİ

Osman G. ve diğer şüpheliler, sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince de serbest bırakıldı. Savcılığın Osman G.'nin tutuklanması yönünde yaptığı ikinci itiraz da yine mahkemece reddedildi. Osman G., soruşturma kapsamında savcılığın iki kez itiraz etmesine rağmen serbest bırakılınca ofisinin önünde 8 adet kurban kesti. Osman G., kurbanlar kesilirken çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaştı.

EMEKLİ GURBETÇİYE 'SENET' OYUNU

Almanya'da yaşayan gurbetçi Hikmet T., borcu olmamasına rağmen hakkında haciz işlemi başlatıldığını, bu nedenle bankada bulunan parasına bloke konduğunu belirterek şikayetçi oldu. Hikmet T., o tarihlerde araç kiraladığını ve kira sözleşmesine imza attığını söylemesi üzerine yapılan incelemede haciz işleminin yapıldığı hukuk bürosunun Osman G.'ye ait Gökmen Hukuk Bürosu olduğu tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Osman G,, Beypazarı'nda oğluna ait evde saklanırken gelen polisleri görünce duvardan atlayarak kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına rağmen tarlada koşmaya devam eden Osman G,, polisin havaya ateş etmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Osman G, ile birlikte senette imzası olan Mehmet S., senedin ciro edildiği Alparslan B.O. ile Hikmet T.'ye senedi imzalatan Ahmet S., gözaltına alındı. Osman G,'nin yakalanması sırasında polis tarafından çekilen görüntüler savcılık dosyasına delil olarak sunuldu.

BU KEZ TUTUKLANDI

Mehmet S., savcılık sorgusunda Osman G.'e borcu olduğunu belirterek, "Bu borçla ilgili icra takibi başlatmıştı. Beni ofisine çağırarak, elinde bir senet olduğunu senedi imzalayıp tanığım biri adına ciro edersem alacağından vazgeçeceğini söyledi. Ben de senedi alacaklı olarak doldurup, cirolayarak Alparslan B.O.'ya verdim. Osman G., Alparslan B.O.'dan vekalet alıp, icra takibini başlattı. Senedin sahte olduğunu bilmiyordum" dedi. Öte yandan emniyet kriminal laboratuvarına gönderilen senet üzerinde araç kiralama sözleşmesinde bulunan bazı harfler tespit edildi. Yine şikayetçi Hikmet T.'ye ait imzanın kuyruk kısmının da senette yarım çıktığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından şüpheliler Osman G., Alparslan B.O., Ahmet S. ve Mehmet S. mahkemeye sevk edildi. Osman G., Alparslan B.O. ve Ahmet S., itirafçı beyanı ve sahte senet üzerindeki kriminal inceleme dikkate alınarak tutuklanırken, Mehmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Başakşehir'de park halindeyken aniden hareket eden İETT otobüsü şarampole devrildi
Başakşehir'de park halindeyken aniden hareket eden İETT otobüsü şarampole devrildi
Adıyaman'da kaçırılan iş adamı kurtarıldı
Adıyaman'da kaçırılan iş adamı kurtarıldı
Pencere yöntemiyle 6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık yapan avukat tutuklandı
Pencere yöntemiyle 6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık yapan avukat tutuklandı
Malatya'da avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü
Malatya'da avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü
Talihsiz kadının son mesajı: Öldürmeye geldi
Talihsiz kadının son mesajı: Öldürmeye geldi
Zelenskiy: Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi
Zelenskiy: Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi

Bu Habere Tepkiniz

Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, idari işlemlerde dava açma yolları ve süresinin gösterilmesini istedi.
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB ödül yönergesinde değişiklik yaptı. Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var

İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var

İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının liste şeklinde açıklanmamasına tepki gösteriyor
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı

MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı

MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı, yönergeye göre kotaya takılan gelecek yıla aktarılamaz,MEB'in bu konudaki görüşü önceki görüşüne aykırıdır
MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı

MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışma Dönemine dair resmi yazıyı yayımladı
Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!

Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!

"Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Kodlama" gibi etkinlik alanlarında ders dışı eğitim çalışmasının yapılıp yapılamayacağına dair MEB görüş yazısı yayımladı.
Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri kadrosu, görevde yükselme kapsamı dışında bir kadro olduğu için, öğrenim durumu ile mühendis unvanını ihraz etmiş olanlar, diğer özel şartları taşımaları halinde mühendis kadrosuna atabilir.
Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı

Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı eğitim kurumunda görev yaparken , KHK ile görev yaptığı kurumun kapatılması sonrası, valiliğin vermiş olduğu çalışma izninin iptali işleminin Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Antalya'da ikamet etmekte olan bir vatandaş tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapılmasına ilişkin 01/01/2021 tarih ve 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline ilişkin davayı EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDEN 8. Daire kararını onadı.
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 nisan 2022
Oğlum 10.Bölüm Önizleme

Oğlum 10.Bölüm Önizleme

Oğlum 10.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Oğlum dizisinin yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
En zenginler listesi açıklandı: Milyarderlerin sayısı azaldı

En zenginler listesi açıklandı: Milyarderlerin sayısı azaldı

Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi.