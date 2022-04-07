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Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısını 2 Mart'ta yaptıktan sonra Covid-19 vaka sayılarının düşüş trendine girmesiyle birlikte 5 haftadır toplanmadı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "En son 2 Mart'ta toplandık. Ama şu anda aktif olarak toplanmayı gerektirir ya da karar almayı gerektirir bir durumun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Nisan 2022 12:04
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısını 2 Mart'ta gerçekleştirdi. Bakan Koca, o toplantının ardından yaptığı açıklamada, açık havada maske kullanma zorunluluğunun kalktığını, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa da maske takmanın şart olmadığını belirtti. Koca, yeni dönemde HES kodu uygulaması, vaka çıktığında sınıfların kapatılması uygulamasının kalktığını, hastalık belirtisi olmayan kişilerden de test istenmeyeceğini duyurdu. Bilim Kurulu, aradan geçen sürede vaka sayılarının düşmesiyle de birlikte henüz toplantı gerçekleştirmedi. 2 yıl boyunca her hafta çarşamba günleri toplanarak pandeminin seyrine göre kararlar alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Kurul, 2 Mart'tan sonra 5 hafta üst üste toplanmamış oldu

'EN SON 2 MART'TA TOPLANDIK'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada Bilim Kurulu olarak en son 2 Mart'ta toplandıklarını hatırlatarak, "Bu toplantıda zaten ülkedeki hastalığın yayılımı, sayıların azalması gibi bütün gündem maddeleri konuşuldu ve birtakım kararlar alınmıştı. O kararların ardında da son 1 aydır Covid-19 ilişkili hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış oranlarında belirgin bir azalma oldu. Bu azalmalarla birlikte aslında artık pandeminin endemiye doğru döndüğünü düşünüyorum açıkçası kişisel olarak. Endemi haline gelecek ve ondan sonra da inşallah tüm dünyada bu hastalıkla ilgili süreci tamamlayacağız. Pandemi tüm kıtaları etkileyen bir salgınken endemide ise virüsün her daim dünya üzerinde olacağını; ama çok şiddetli bir hastalık yaratmayacağını bildiğimiz hastalıkları adlandırabiliriz. O yüzden de endemi bu şekilde devam edecek gibi duruyor" dedi.

'TOPLANMAYI, KARAR ALMAYI GEREKTİRİR BİR DURUM YOK'

Prof. Dr. Turan, Bilim Kurulunun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bilim Kurulu tabii ki bitmedi, hala devam ediyor. Aslına bakarsanız her daim Bilim Kurulunun görevleri olacaktır. Ama şu anda aktif olarak toplanmayı gerektirir ya da karar almayı gerektirir bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Şu an aktif bir toplantıyı gerektirir bir durum söz konusu değil. Bilim Kurulunun ne zaman toplanacağı şu anda konuşulmadı; ama önümüzdeki günlerde belirlenen bir tarihte tekrar toplanılabilir, yine bir gündem değerlendirilmesi yapılabilir. Salgının seyri ile ilgili konuşmalar da her daim aramızda olmakta zaten. Çünkü dünyayı da yakından takip ediyoruz hep beraber. Şu anda ülkemizi etkileyen olumsuz bir süreç yok. En son 2 Mart'ta toplandık ve o zamandan beri herhangi bir toplandı yapmadık; ama önümüzdeki günlerde ihtiyaç duyulursa tabii ki her an toplantı yapılabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Turan, Bilim Kurulu üyeleri olarak birbirleri ile istişarede bulunduklarını ifade ederek, "İletişimimiz devam ediyor. Çünkü halen Covid-19 pozitif hastalarımız oluyor. Onların takipleri sırasında birbirimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu da Bilim Kurulunun görevlerinin devam ettiğini göstermekte. Biz hala görüşüyoruz, konuşuyoruz; ama resmi bir toplantı şeklinde değil" dedi.

'COVİD-19 YOĞUN BAKIMLARINDA YÜZDE 60 AZALMA OLDU'

Prof. Dr. Turan, Ankara Şehir Hastanesi ve Türkiye geneli Covid-19 yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin de, "Ankara Şehir Hastanesi'nde son 1 ayda hastaneye ve koronavirüs yoğun bakımlarına yatış oranları ciddi şekilde azaldı. Covid-19 hastaları için ayırdığımız alanları azalttık. Bu aslında çok önemli; çünkü Covid-19 dışı nedenlerle hastane ihtiyacı duyan hastalarımızın hizmetinin de aksamaması adına önemliydi. Biz de bundan dolayı koronavirüsle ilişkili ayırdığımız alanları azaltma kararı aldık. Yoğun bakımlarda en az yüzde 50-60 oranında bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Yani mevcutta yoğun bakım yatak sayımızı çok arttırıyorduk. Yoğun bakım kısmını yüzde 50 oranında azalttık. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki durum ile Türkiye genelindeki yoğun bakımlar çok benzer aslında. Bazı hastanelerde Covid-19 yatışları tamamen azaldı. Bazı hastanelerde tamamen kapatıldı. Normal diğer hastalıklarla ilgili gelen hastalara hizmet ediyorlar. Şu anda vaka sayıları azaldı ve bu nedenle diğer hastalıklarla ilişkili hizmet sunumuna devam ediyoruz" dedi.

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