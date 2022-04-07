Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 4 zanlı yakalandı
Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eklenme : 07 Nisan 2022 13:50
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK ve benzeri bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada mahkeme kararıyla yasaklanmış çok sayıda yayın ile örgütsel paylaşımların yapıldığı 4 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız