Medya ve reklam yatırımları 22 milyar 811 milyon TL'ye ulaştı

2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Fiyatlar cep yakıyordu... Mecburi indirim geliyor
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
Koruma Polis Eğitim Merkezi kuruldu
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
AK Parti'li kurmaylar önerdi: 20 temel üründe fiyatlar sabitlensin
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
OGM 5 bin Geçici İşçi alacak
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Dış politikaya 11 yeni kadın eli
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Kiralık ev arayanların önceliği değişti
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi açıklandı mı?
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı üzerine masrafları istedi
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Meteoroloji hava durumu tahminini açıkladı! Havalar ısınıyor
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası
Hazır giyime yazın yüzde 80 zam gelecek iddiası
Erdoğan'dan ekonomide yeni adım sinyali: Başka bir safhaya geçiyoruz
Erdoğan'dan ekonomide yeni adım sinyali: Başka bir safhaya geçiyoruz
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
Edirne'de tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı
Edirne'de tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye zam tepkisi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye zam tepkisi
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
MİT'ten personel alım ilanı: Peşindeyiz, seni iyi tanıyoruz
MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
Avrupa'da paniğe neden oldu, firmadan Türkiye için açıklama geldi
Avrupa'da paniğe neden oldu, firmadan Türkiye için açıklama geldi
Bakan Özer: Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor
Bakan Özer: Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Medya ve reklam yatırımları 22 milyar 811 milyon TL'ye ulaştı

Rapor, Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 14:09
Yazdır
Medya ve reklam yatırımları 22 milyar 811 milyon TL'ye ulaştı

Medya yatırımları 2'ye katlanma potansiyeline sahip

Dunya genelindeki 42 ülkede medya yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 28,69 büyürken Türkiye'nin bu hacim içerisindeki payı yüzde 0,47 oldu. Türkiye dijital medya yatırımlarının geleneksel medya yatırımlarına oranı ise, 42 pazar içinde 5. sıraya geldi ve bir önceki yıla göre yükselerek konumunu güçlendirdi. Yapılan hesaplamalara göre, ülkemizde medya yatırımlarının GSYH icindeki oranının 2'ye katlanma potansiyeli olduğu öngörülüyor.

Reklam yatırımı en büyük olan sektörler perakende, yayıncılık ve bilgi teknolojileri

Reklam ve Medya Yatırımları Raporu'na göre, reklam yatırımları "en büyük sektörler" perakende, yayıncılık ve bilgi teknolojileri olurken "en çok büyüyenler" ise sırası ile bilgi teknolojileri, otomotiv ve turizm oldu.

TV reklam yatırımlarındaki artış yüzde 43'ün üstünde

Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde yüzde 42,41 oranında pay alarak 7 milyar 190 milyon TL'ye ulaşan TV medya yatırımları, geçen yıla göre yüzde 43,65 artış gösterdi. Yatırımlarda, 2021'in ilk yarısındaki rekor büyümenin (%54) baz etkisinin ikinci yarıya taşındığı gözlemlendi.

Covid-19'un izlenmedeki pozitif etkisi yılın ikinci yarısında sıfırlanmış olsa da, TV'ye karşı yüksek talebin yıl boyunca homojen şekilde gerçekleştiği gözlemlendi. Bu talebin oluşturduğu yüksek doluluk oranlarının olumlu etkisiyle, Grpxsn değerinde %1'in de altında çok sınırlı bir düşüş gerçekleşti. Yatırımlarını artıran sektörler içinde, özellikle e-ticaret kategorisinin son yıllardaki hızlı yükselişinin kesintisiz devam ettiği de gözlemleniyor.

En büyük pay dijital medyanın

2021 yılı itibariyle, dijital medya yatırımları dijital partner ve direkt satın alma olarak iki ana başlıkta raporlanmaya başlandı. Dijital partnerler, marka yaratan, marka değerini koruyan ve büyüten organize medya sektörü, direkt satın alma ise bazı e-ticaret firmaları, KOBİ'ler, oyun siteleri gibi kendi imkanlarıyla yatırım ve işlem yapan kuruluşları tanımlanıyor.

Bu doğrultuda dijital partnerlerle yapılan yatırımlar yüzde 46,7 pay ile 7 milyar 924 milyon TL, direkt satın alma ile gerçekleşen medya yatırımları ise 10 milyar 943 milyon TL olarak raporlandı. Toplam dijital medya yatırımları ise 18 milyar 867 milyon olarak raporda yer aldı.

Dijitalleşmenin, Mart 2020 itibariyle pandeminin etkisiyle hız kazandığı ve 2021'de de bu etkinin devam ettiği gözlemlendi. 2021 yılında gerçekleşen dijital medya yatırımları içerisinde sosyal medya yüzde 60,5 ve native yüzde 3 paya sahip oldu. Platforma göre mobil yüzde 73, satın alma biçimine göre ise programatik yüzde 78 pay sahibi oldu.

Mobilin dijitaldeki kullanım payı yüzde 73

Dijital Medya Yatırımları'nın yüzde 73'ü mobil, yüzde 27'si ise PC üzerinden gerçekleşti. 2020 yılında 5.270 milyon TL olan Mobil Medya Yatırımı 2021 yılında 13.773 milyon TL'ye yükseldi. Aynı şekilde toplam gösterilen web sayfası trafiğinin yüzde 70'i mobil telefonlar üzerinden gerçekleşti.

Özellikle pandemi süresince tüketicilerin yoğun sosyal medya kullanımı ile Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı 69 milyona ulaştı. Reklamverenlerin de sosyal medya üzerindeki reklamlarını artırmaları neticesinde mobil, dijital yatırımlar içerisinde yüzde 60,49'luk (11.413 milyon TL) pay alarak sosyal medya kanalları mobil medya yatırımlarında ilk sırada yer aldı.

KAPAT [X]

Basındaki büyüme yüzde 6,43

Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1,6'lık pay alarak 445 milyon TL olarak gerçekleşti, geçen yıla göre yüzde 6,43 artış gösterdi. Pandemi öncesi raporlanan 2019 yılı medya yatırımları (503 Milyon TL) ile karşılaştırıldığında enflasyon etkisi hariç küçülme gözlemlendi.

Pandemiyle birlikte tüketicinin haber takibinin dijital mecraya yönelmesinin kalıcı bir eğilim haline geldiği anlaşıldı. Tiraj ve erişimin artmaması, reklamverenin yazılı basına ve özellikle gazeteye ilgisinin azalmasına sebep oldu. Reklam sütun*cm kullanımları düşerken, enflasyon etkisiyle işgücü dışında en önemli maliyetler olan kağıt ve mürekkepte küresel artışlar, gazete ve dergiler üzerinde önemli baskı unsurları haline geldi.

Açıkhava hızla toparlanıyor

Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 5,6'lık pay alan açıkhava 946 milyon TL olarak gerçekleşti, geçen yıla göre yüzde 34,58 artış gösterdi. Pazarlama sektörünün talebinin yükseldiği, açıkhava ünitelerinin çeşitlendiği, açıkhava kullanımının yaratıcı çalışmalara ve medya planlamasına çok daha uygun bir ortam sağladığı görüldü. Açıkhava envanterine yeni katılan reklam alanları da bu büyümeyi etkiledi. Açıkhava sektöründe, 2022 yılında yeni ihaleler ve yeni yatırımlar, dolayısıyla yeni reklam alanları görülmesi bekleniyor.

Radyoya yatırım oranı yükseliyor: 2022 hedefi 1 milyar TL

Radyo medya yatırımları Covid-19 nedeniyle mayıs ve aralık aylarında yaşanan tam kapanmaya rağmen geçen yıla göre yüzde 41,36 artarak, yüzde 2,5 pay ile 417 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artış ve 2022 yılının ilk üç ayına ait veriler radyoların 2022 yılı sonu hedeflerini bir milyar liraya yükseltmesini sağladı.

Sinemanın 2022 yılında pandemi öncesi değerlerine ulaşması bekleniyor

Sinema salonlarının pandemi sebebi ile 2021 yılının temmuz ayında açılabilmeleri sebebiyle sinema yatırımları 31 milyon TL olarak gerçekleşti. Sinema, 2022 yılının ilk çeyreğinde 38 yerli ve 50 yabancı filmin vizyona girmesiyle, toplam 16 milyon, mart ayında ise 7 milyon seyirciye ulaşarak tüm zamanların en yüksek mart ayı performansını gerçekleştirdi. 2022 yılında sinema sektörünün tekrar pandemi öncesi değerlerine ulaşması bekleniyor.

Tuketicilerin medya tüketim alışkanlıkları ve çevrimiçi davranışları, pazarlama trendlerini belirliyor

Raporda pazarlama dünyasını etkileyecek değişen tüketici davranışları da değerlendirildi. Covid-19 sürecinde değişen tüketici davranışlarının zamanla alışkanlıklara dönüştüğüne dikkat çekildi. Tüketicilerin internette günde 6 saat 54 dakika, müzik servislerinde 3 saat 24 dakika, sosyal medyada 2 saat 25 dakika, televizyonda ise 1 saat 31 dakika geçirdiği, dijital mecralarda bu kadar çok zaman geçiren bireylerin davranışlarının markaların pazarlama çalışmaları için yol gösterdiği belirtildi.

Kaynak: Bloomberg

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Ticaret Bakanlığı, 'sebzelerin çöpe döküldüğüne' dair haberlere ilişkin açıklama yaptı
Ticaret Bakanlığı, 'sebzelerin çöpe döküldüğüne' dair haberlere ilişkin açıklama yaptı
Merkez Bankası rezervleri 109 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 109 milyar dolar oldu
Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
SPK'dan emeklilik şirketlerine ilişkin düzenleme
SPK'dan emeklilik şirketlerine ilişkin düzenleme
Kalın'dan Buça'daki görüntülere ilişkin: Öfkelendik
Kalın'dan Buça'daki görüntülere ilişkin: Öfkelendik
Otomotiv ihracatında ikinci çip dalgası
Otomotiv ihracatında ikinci çip dalgası

Bu Habere Tepkiniz

Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin amirlerinin il müdür yardımcıları şeklinde belirlenmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesini iptal ettirdi.
Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, idari işlemlerde dava açma yolları ve süresinin gösterilmesini istedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı

MEB ödül yönergesinde değişiklik yaptı. Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var

İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var

İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının liste şeklinde açıklanmamasına tepki gösteriyor
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı

MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı

MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı, yönergeye göre kotaya takılan gelecek yıla aktarılamaz,MEB'in bu konudaki görüşü önceki görüşüne aykırıdır
MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı

MEB'den 2022 yılı Nisan ayı mesleki çalışmalarına dair resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışma Dönemine dair resmi yazıyı yayımladı
Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!

Ders dışı eğitim çalışmalarına ekleme yapılmalı!

"Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Kodlama" gibi etkinlik alanlarında ders dışı eğitim çalışmasının yapılıp yapılamayacağına dair MEB görüş yazısı yayımladı.
Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Fakülte sekreteri kadrosu, görevde yükselme kapsamı dışında bir kadro olduğu için, öğrenim durumu ile mühendis unvanını ihraz etmiş olanlar, diğer özel şartları taşımaları halinde mühendis kadrosuna atabilir.
Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı

Öğretmenin çalışma izninin iptal edilmesi Anayasa'ya aykırı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı eğitim kurumunda görev yaparken , KHK ile görev yaptığı kurumun kapatılması sonrası, valiliğin vermiş olduğu çalışma izninin iptali işleminin Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 nisan 2022
Oğlum 10.Bölüm Önizleme

Oğlum 10.Bölüm Önizleme

Oğlum 10.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Oğlum dizisinin yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
En zenginler listesi açıklandı: Milyarderlerin sayısı azaldı

En zenginler listesi açıklandı: Milyarderlerin sayısı azaldı

Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi.