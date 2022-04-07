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Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına istenen ceza belli oldu

Savcılık, sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne'nin FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isted

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 15:21
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Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına istenen ceza belli oldu

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir'in, haklarında verilen hükümlerin Yargıtay tarafından bozulması sonrası yeniden yargılandıkları davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında bozma kararı öncesindeki dava sürecini hatırlattı.

Firari sanık Mehmet Özdemir'in savunmasının alınmamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasının talep edildiği mütalaada, sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne'nin FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının da arasında olduğu 11 sanık, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde çeşitli suçlardan yargılanmıştı.

Mahkeme heyeti, 6 Temmuz 2018'deki duruşmada sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl dokuzar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ı ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapisle cezalandırmıştı.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Karayeğen'e de aynı suçtan 9 yıl, sanık Ahmet Turan Alkan'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanıklar Mehmet Özdemir, İhsan Duran Dağı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz'in ise "anayasal düzen, TBMM ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarının kanuni unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.

- İstinaf onadı, Yargıtay bir kısmını bozdu

Kararın ilk temyiz yeri İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını 25 Haziran 2019 tarihinde duruşmasız olarak değerlendirmişti. Daire, yerel mahkemenin 6 Temmuz 2018 tarihli kararını yerinde görerek onamıştı.

Kararın ikinci temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 24 Eylül 2020'de verdiği kararla bazı sanıklarla ilgili kısmi bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı vermişti.

Buna göre, sanıklar Bulaç, Alpay ve Türköne hakkındaki hükümler, eksik inceleme nedeniyle bozulmuştu. Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğunu belirten Daire, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ayrıca sanık Mümtazer Türköne'nin tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar veren Daire, uzun yıllardır Zaman gazetesinde çalışan ve en son sorumlu yazı işleri müdürlüğüne kadar yükselen sanıklardan Mehmet Özdemir ile ilgili verilen beraat hükmünü de hukuki durumu tayin ve takdir edilmeden, yetersiz gerekçe ve eksik araştırmayla karar verildiği gerekçesiyle bozmuştu.

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Sanıklardan Ahmet Turan Alkan hakkındaki karar da Yargıtay tarafından bozularak yerel mahkemeye gönderilmişti.

- Alpay'ın AYM süreci

Sanıklardan Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesine (AYM) kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu.

AYM Genel Kurulu, 11 Ocak 2018'de tutuklu yargılanan Şahin Alpay'ın "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "ifade ve basın özgürlükleri"nin ihlal edildiğine karar vermişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin ihlal kararına direnerek Alpay'ın tahliye talebini reddetmişti. Alpay, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle "kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle yeniden AYM'ye başvurmuştu. AYM, 16 Mart 2018'de Alpay ile ilgili yeniden ihlal kararı vermişti. Bu kararın ardından durumu yeniden değerlendirilen Alpay, 17 Mart 2018'de adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

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