Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen kararnamede değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişik yapıldı.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini düzenleyen bölümde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak eğitimi ile bu alandaki seçmeli derslerin eğitim ve öğretimine ait programlar ve ders kitaplarını, eğitim araç gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmakla görevli olacak.

İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinin alanları ile ilgili eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlayacak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunacak Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ayrıca bu lise türlerinin yönetimine, öğrencilerinin eğitim ve öğretim program çeşitliliğine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamada görevli olacak.

Kararnameye göre genel müdürlüğün diğer bazı görev ve yetkileri şöyle belirlendi:

"İmam hatip ortaokullarında ve imam hatip liselerinde hafızlık eğitimine yönelik çalışmalar yürütmek. Din ve ahlak eğitim ve öğretimini güçlendirecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Görev alanına giren konularda üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak. Bakanlık ilgili birimleri ile koordine halinde ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle din eğitim ve öğretimi alanında iş birliğine yönelik çalışmalar yapmak. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."