Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti

İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen İsmail Koncuk bu partiden istifa ederek Ümit Özdağ'ın liderliğini üstlendiği Zafer Partisi'ne katıldı. Yaklaşık dört ay önce Zafer Partisi'ndeki Genel Sekreterlik görevinden istifa eden Koncuk partiden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koncuk, "4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi" dedi ve istifasına gerekçe olarak şunları kaydetti:

"Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisinden istifa ediyorum."

MECLİS'TE BAĞIMSIZ VEKİL SAYISI 7'YE ÇIKTI

Koncuk'un Zafer Partisi'nden istifası ile Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıktı.