'Hızlı Destek Programı ile 32 bin yeni personel istihdam edildi'
Bakan Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 15:57
Bakan Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız