'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'

Dünyada gıda fiyatları açısından tarihin en sıkıntılı dönemlerini yaşandığını dile getiren, Türkiye'de arz ve maliyet kaynaklı sorunlar yaşandığını belirten Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye'de gıdada üretici ve tüketici enflasyon makasının yüzde 22 olduğunu ile getirdi. Reis, TÜİK'in Şubat ayı üretici enflasyonun yüzde 92 olduğunu da hatırlattı.

Bloomblerg HT yayına katılarak gıda arzı ve gıda güvenliği konusunda değerlendirmelerde bulunan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, her ülkenin sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Ana ihracatçı sayısının sınırlı olmasının savaşla birlikte büyük sorun yarattığını dile getiren Reis, gıda ve enerjide iki önemli oyuncunun savaşının iki önemli sektörde ciddi soruna neden olduğunu belirterek, "Savaş bitmezse gıdadaki artış küresel olarak ciddi boyutlara ulaşacak" dedi. Reis, ithalatcı ülkelerin daha fazla stok yaptığını ve savaşın uzaması halinde gıdaya erişimde büyük sorunlar yaşanacağına vurgu yaptı.

Teşvikler revize edilmeli



Türkiye'de gıdada arz sorunun çözülmesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Reis, "Fiyatların aşağı çekilebilmesi üretim maliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Daha az maliyetle daha çok üretim yapılabilmesi sağlanmalı. Tarım destekleri günün koşullarına, artan maliyetlere göre ayarlanarak, çiftçinin daha fazla üretmeye teşvik edilmesi gerekir" dedi.