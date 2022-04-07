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Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak

Kayseri Şehir Hastanesinde "Çocuk Gelişimi Destek, Oyun Terapisi Birimi" hizmete girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Aileler için yol gösterici, Türkiye'de ilk" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 17:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri Şehir Hastanemizdeki Çocuk Gelişimi Oyun Terapisi Birimi, çocuk psikiyatrisi polikliniğinden yönlendirilen hastaların iç dünyalarını onlarla oyun oynayarak anlamak, çocuklarımızı gelişimsel açıdan takip edebilmek için açıldı. Aileler için yol gösterici, Türkiye'de ilk." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise birim, Başhekim Prof. Dr. Emin Silay ve başhekim yardımcıları Dr. Funda Toprak, uzman doktor Şaban Yüksel ve çalışanların katılımıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kulesi'nde hizmete açıldı.

Açılışta, çocuk hastalıkları uzman hekimleri, çocuk psikiyatristleri ve çocuk gelişim uzmanları ile Küçük Kalpler Eğlence ekibi, çocuk hastalara hediyeler ve balon dağıttı.

Başhekim Silay, 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek birimin, çocukların gelişimine faydalı olacağına inandıklarını ifade etti.

- 8 çocuk gelişim uzmanı görev yapacak

Çocuk gelişim uzmanı Elif Demirci de birimde 8 çocuk gelişim uzmanının görev yapacağını belirterek şunları kaydetti:

"Biz çocuklarla oynarken gözlemler gerçekleştireceğiz ve bununla ilgili rapor hazırlayıp çocuk psikiyatri uzmanlarımıza sunacağız. Buraya anlamlı malzemeleri itinayla seçtik. Çocuk neden oynar, nasıl oynar bizim için çok önemli ve değerli. Bu birimde çocuklarla çalışacağız ama ailelerimizle de çocuklarıyla nasıl oyun oynamaları, çocuklarının gelişimlerine nasıl destek olmaları gerektiğini, burada aldıkları gelişimsel destek programını evde nasıl devam ettirmeleri gerektiğini paylaşacağız."

Demirci, hastaların kendilerine çocuk psikiyatri polikliniğinden yönlendirileceğini, psikiyatristlerin çocuklarda korku, kaygı, öfke kontrol problemleri, travmatik yaşantı, ekran bağımlılığı, psikososyal yoksunluk, ayrılma kaygısı, otizm tanılama gibi durumlarda çocukları gelişimsel destek birimine yönlendireceklerini bildirdi.

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