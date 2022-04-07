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Sadece o ilçede yetişiyor: Koparmanın cezası 109 bin TL

Kayseri'de gövde kısmındaki kınından dolayı diğer türlerinden ayrı olan ve dünya üzerinde sadece Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren Kırnavruzunu koparana 109 bin 500 TL para cezası kesiliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Nisan 2022 18:06
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Sadece o ilçede yetişiyor: Koparmanın cezası 109 bin TL

Gövde kısmındaki kınından dolayı diğer bölgelerdeki Kırnavruzlarından farklı olan ve dünya üzerinde sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren nokta endemiği Kır Navruzu bitkisi, 2022 yılının ilk fotoğraflarını verdi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılında eylem planı hazırlanan bitki, koruma altına da alındı. Bitkiyi koparan kişilere ise tespit edilmesi durumunda 109 bin 500 TL para cezası kesiliyor.

"Vatandaşların bu türe denk geldiği zaman özellikle korumalarını ve örnek olarak bile olsa koparmamalarını tavsiye ediyorum"

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar Kır Navruzu ile ilgili olarak, "İlimizin çok büyük özelliği var. Dünya üzerinde görülen 7 büyük iklimden 3 tanesi ülkemizde görülüyor. Bu da bitki çeşitliliğine yansıyor. Türkiye'nin bitki ve biyolojik çeşitliliği Avrupa'yı geçer seviyededir. Dolayısıyla Kayseri'nin bulunduğu konum itibariyle değerlendirildiği zaman hem İç Anadolu hem Doğu Anadolu'ya hem de Akdeniz'e yakınlığıyla bilinen bir mıntıkadadır. Hatta Pınarbaşı tarafında Sibirya iklimi daha yaygın. Hem İran Turan iklimi hem Sibirya iklimi hem de Akdeniz iklimi hakim olduğu için bitki çeşitliliğinin çok ve farklı olması çok şaşırtıcı değildir. Kır Navruzu'nun da bunların arasında olduğunu belirtmek istiyoruz. Kır Navruzu'nun başka yerlerde de görüldüğü söyleniyor. Bilim insanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda az çok bir farkının olduğu söyleniyor. Yapraklarına ve kınına bakarak bunları ayırt edebilen yetkili insanlar bunların farkındadır. Bu tespitte Yahyalı ilçesi sınırları içerisinde yapılmıştır. Bu bitki yöresel ismini de almıştır. Bizde Kır Navruzu'nun diğer illerdekine göre farkının kını olduğu söyleniyor. Bundan dolayı da farklı bir isim almıştır. Bununla ilgili eylem planı da yaptık. Bu bitkinin tohumları da toplanarak tarımsal araştırma merkezlerinde gönderildi. Bu bitkiyi koparanlara Çevre Kanununa göre 109 bin 500 TL bir yaptırımı var. Dolayısıyla vatandaşların bu türe denk geldiği zaman özellikle korumalarını ve örnek olarak bile olsa koparmamalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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