8 Nisan 2022 tarihli atama kararı ile 8 üniversitenin rektörü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atandı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan DURAN atanmıştır.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan KOÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Karar: 2022/125 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı;
- Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ,
- Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI,
- Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin IŞIKGECE,
- Bakan Yardımcısı Fatih METİN,
görevden alınmış,
- Bakan Yardımcılığına Nihat PAKDİL,
- Bakan Yardımcılığına İbrahim YUMAKLI,
- Bakan Yardımcılığına Veysel TİRYAKİ,
- Bakan Yardımcılığma Ebubekir GİZLİGİDER,
atanmıştır.
Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Güner DAĞLI atanmıştır.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Emre ALKİN atanmıştır.
İzmir Tmaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa GÜVENÇER atanmıştır.
TED Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU atanmıştır.
Işık Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Haşan Bülent KAHRAMAN atanmıştır.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Saffet KÖSE atanmıştır.
Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI atanmıştır.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER atanmıştır.
7 Nisan 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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